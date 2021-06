Hodowcy rozczarowani cenami skupu świń

Poprzedni tydzień rozczarował krajowych hodowców trzody chlewnej niskimi cenami skupu. Jak sytuacja wyglądała w innych krajach unijnych?

Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej podkreśla w swojej analizie, że spadki cen skupu trzody chlewnej mocno rozczarowały hodowców.

Tydzień temu w redakcyjnej sondzie redakcji Farmera, przeprowadzonej w ponad 20 punktach skupu na obszarze całego kraju, ceny tuczników w wadze żywej spadły przeciętnie o 6 groszy, osiągając poziom 5,31 zł netto za kilogram. Ceny wahały się w granicach 4,63 - 5,60 zł netto za kilogram. Natomiast ceny półtusz w klasie E mieściły się w granicach 6,30 - 7,15 zł netto za kilogram. Następne wyniki sondy już we wtorek.

Jak wyglądały ceny skupu trzody chlewnej na rynku UE

W minionym tygodniu (23) na unijnym rynku, poza kilkoma krajami, panował rosnący trend cen skupu tuczników z powodu ograniczonej podaży żywca wieprzowego.

- Handel unijny, chociaż poprawia się z tygodnia na tydzień, nie osiągnął jeszcze pożądanego poziomu. Pomimo, że unijne hotele i restauracje są w większości otwarte, to handlowcy narzekają na coraz większą presję cenową związaną z eksportem do Chin. W Państwie Środka, który pozostaje najważniejszym kierunkiem unijnego eksportu, produkcja trzody chlewnej stopniowo odbudowuje się i należy spodziewać się więcej trudności w lokowaniu unijnej wieprzowiny na tym rynku – podkreśla Aleksander Dargiewicz.

Na ten aspekt zwracają również uwagę analitycy Banku Credit Agricole osłabienie unijnego eksportu wieprzowiny ze względu na postępującą odbudowę pogłowia trzody chlewnej w Chinach nie będzie sprzyjało budowaniu wysokiej ceny. - W efekcie uważamy, że w obecnym cyklu świńskim ceny nie pobiją ostatniego rekordu z początku 2020 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest dalszy przebieg pandemii – czytamy w ostatniej Agro Mapie

Prezes POLPIG przypomina - W notowaniach ISN w Austrii i Danii ceny skupu tuczników wrosły o 3 centy za kilogram wagi poubojowej, gdyż podaż nie nadąża za zapotrzebowaniem na żywiec. W Hiszpanii handlowcy po coraz niższych cenach dostarczają wieprzowinę do Chin. Jednak stosunkowo wysoki popyt umożliwił podniesienie cen skupu o 2 centy. W Holandii podniesiono cenę o 1 cent. Cena z poprzedniego tygodnia pozostała we Francji i Belgii. W Niemczech trzy największe firmy przetwórcze nie uznały w pełni ostatniej podwyżki cen skupu i oferowały niższe ceny rolnikom sprzedającym bez kontraktu. W dniu 9/06/2021 w notowaniach VEZG cena nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego tygodnia i pozostała na poziomie 1,57 €/kg (wbc).

Krajowi hodowcy trzody chlewnej liczyli na podwyżki skupu trzody chlewnej, tym bardziej, że ceny komponentów paszowych są wyjątkowo wysokie. - Spadki cen skupu w ostatnim tygodniu mocno rozczarowały producentów żywca wieprzowego w Polsce. Krajowe ceny skupu wyrównały się z cenami niemieckimi. Presja cenowa w Chinach na europejską wieprzowinę odbija się na polskim rynku, na który wjeżdżają wyroby z Półwyspu Iberyjskiego oraz innych krajów zachodnich. Zakłady mięsne skupowały tuczniki w kl. E średnio w cenie 6,80 zł/kg (-0,15 t/t) - podkreśla Dargiewicz.

Tuczników na polskim rynku brakuje?

Jak poprzedni tydzień podsumowuje hodowca, Bartosz Czarniak z Pomorsko-Kujawskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej POLSUS w Bydgoszczy?

- Zakłady wciąż uzasadniają cenę niskim popytem na wieprzowinę spowodowanym Covid-19. Jak wiemy, obostrzenia nałożone na branżę gastronomiczną oraz przedsiębiorstwa branży rozrywkowej zostały mocno poluzowane, a co za tym idzie – istnieje również możliwość organizacji wydarzeń o coraz większej liczbie uczestników.

W rzeczywistości mięsa na rynku brakuje, tuczniki są poszukiwane, a koszty produkcji mocno obniżają zdolność rolników do tolerancji spadków cenowych. Wszystkie te czynniki powodują nerwowość wśród hodowców. Nie jest wykluczone, że zakłady chcą jak najdłużej kupować tańsze tuczniki, by zwiększyć swoje zyski oraz jeszcze bardziej uzależnić dostawców od odbiorców.

Dodatkowo, coraz więcej wielkich firm i koncernów spożywczych zleca tucz gospodarstwom, których jak widać w Polsce ubywa. Wkrótce hodowca może stać się jedynie „pracownikiem najemnym”, użyczającym własne budynki innym podmiotom. Czy stać Polskę na to, aby uzależnić się od wielkich firm spożywczych? – czytamy w komunikacie hodowcy.