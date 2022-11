Mijają kolejne miesiące, w trakcie których hodowcy świń decydują się na zaprzestanie swojej działalności. Likwidacja stad trzody chlewnej postępuje a jej dynamika rośnie.

Rolnicy rezygnują z chowu świń, wysokie koszty żywienia i utrzymania zwierząt, komplikacje związane z afrykańskim pomorem świń (ASF) nie zachęcają do kontynuacji produkcji, bo w obecnej sytuacji trudno liczyć na stabilny zysk.

Jak podaje Gobarto za danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) liczba zarejestrowanych stad trzody chlewnej w Polsce wynosi już zaledwie 59,2 tys. (wg stanu na 10 października 2022 r.) Oznacza to aż 2 347 (3,81%) mniej stad niż 3 miesiące temu. W trzecim kwartale dziennie ubywały 24 stada. W Polsce jest obecnie o połowę mniej hodowli trzody niż było ich niespełna 3 lata temu.

Według danych ARiMR, pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło na początku października br. 9,43 mln sztuk, w porównaniu do 10,14 mln z początku roku. W pierwszym kwartale liczba świń zmniejszyła się o 3,5%, drugi kwartał przyniósł wyhamowanie dynamiki spadku do 0,6%, a trzeci ponowne przyśpieszenie – do 2,99%. Tylko w ostatnim kwartale ubyło w Polsce 291 tysięcy świń, podczas gdy od początku roku 707 tys.

Blisko 1/5 stad w Polsce to najmniejsze hodowle posiadające do 5 sztuk świń. W porównaniu do drugiego kwartału ubyło ich o ponad 11%. Uwagę zwracają delikatne wzrosty w stadach liczących między 21 a 50 świń oraz spadki w hodowlach większych niż 51 świń. Hodowle powyżej 100 świń, odpowiadają jednak nieprzerwanie za blisko 90% pogłowia w kraju.