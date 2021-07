Hodowcy świń nie mogą dziś pracować w pełnym wymiarze. Kto za to zapłaci?

Dzisiaj należą się rolnikom rekompensaty i zachowanie stawki. To jest podstawa. Muszą wiedzieć, że jeśli nie mogą hodować w pełnym wymiarze, sprzedawać to hodowcom trzody po prostu należą się pieniądze. Ten sam problem mają rybacy, ten sam problem mają rolnicy. Ktoś zakazuje nam pracować? Możemy tego nie robić, ale proszę nam zapłacić za to – mówił Michał Kołodziejczak lider AGROunii.

Pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Michał Kołodziejczak szef AGROunii zapowiadał wtorkowy protest, wspólnie z Wiktorem Szmulewiczem prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych.

- Nie wyobrażam sobie, by nie było współpracy pomiędzy organizacjami. Musimy działać razem – mówił Kołodziejczak.

Z kolei prezes KRIR podkreślił - Współpracujemy taka jest rola samorządów. Z mocy ustawy reprezentujemy rolników wobec administracji i innych rzeczy, ale konieczna jest współpraca ze związkami, bo po prostu się bez tego się nie da.