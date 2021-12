Hodowcy świń pogrążeni w kryzysie

Nie widać szans na poprawę sytuacji cenowej w krajowych skupach trzody chlewnej. Podaż tuczników zaspokaja popyt zakładów mięsnych, a hodowcy z tygodnia na tydzień zwiększają tylko dokładkę do odchowywanych zwierząt. Dodatkowo sytuacji nie polepsza rosnąca niepewność związana z pogarszającą się sytuacją epidemiczną Covid-19 i kolejnymi obostrzeniami wprowadzanymi w poszczególnych krajach, z powodu nowego typu koronowirusa – Omicrona. Wszyscy obawiają się powtórki z rozrywki, czyli kolejnego lockdownu i ograniczenia sektora HoReCa.

Rynek trzody chlewnej niejednokrotnie był pod presja dekoniunktury, jednak jeszcze nigdy nie towarzyszyły temu tak wysokie koszty produkcji, w tym szczególnie pasz, jak obecnie. Sytuacja prowadzi do tego, że hodowcy, albo podejmują ograniczenie produkcji, albo decydują się na jej likwidację.

Jakie straty na tuczniku?

Bartosz Czarniak z Pomorsko-Kujawskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej POLSUS w Bydgoszczy jednoznacznie opisuje obecną sytuację i straty jakie niesie ze sobą ta działalność. - Święta za pasem, jednakże ilości mięsa w chłodniach są zbyt duże by ożywić handel tucznikami... najgorzej mają obecnie producenci prosiąt oraz cykle zamknięte, które zmuszone są dokładać do każdej sprzedanej sztuki. W przypadku tucznika pochodzącego z cyklu zamkniętego mówimy już o dokładce sięgającej już 140-170zł! W lepszej sytuacji są o dziwo cykle otwarte, które zakupiły warchlaka w cenie około 100zł za sztukę. Dzięki taniemu zakupowi, producenci Ci nawet przy obecnych kosztach wychodzą minimum na zero... jednakże nie po to zajmujemy się chowem i hodowlą świń, by na tym nie zarabiać. Niestety, obecne relacje cenowe zmuszają do likwidacji przede wszystkim stada maciorowe, co jeszcze bardziej uzależni Polskę od importu warchlaka i pcha nas w model produkcji tylko tuczników. Nie widać też niestety jakiegokolwiek wsparcia że strony rządu, jedynie dla terenów, w których występują obostrzenia związane z ASF. Widać, nowy Minister Rolnictwa nie może znaleźć jeszcze pomysłu na wspomożenie krajowych chlewni, oby to się jak najszybciej zmieniło, bo wielu z nas już nie może sprostać kosztom jakim zostali obciążeni w produkcji świń. Warto tutaj zauważyć iż nie kupimy już w Polsce jakiegokolwiek zboża paszowego poniżej tysiąca złotych! Mało tego, wielu rolników nawet nie chce go jeszcze sprzedawać licząc na podwyższenie stawek, przez co wielu hodowców stoi przed widmem niemożności zakupu podstawowych środków żywieniowych dla świń! Obecne największym zagrożeniem dla produkcji wieprzowiny już nie jest ASF, ale koszty produkcji, które przerastają możliwości wielu rolników. Czy będzie lepiej?.. nie wiem kiedy, bo przy w miarę opłacalnej produkcji w tuczu otwartym, ilość mięsa na rynku nie będzie spadać lawinowo, przez co i nadzieja na porządne odbicie cen w marcu również jest mniejsza... – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Związku.

Producenci warchlaków w pułapce

Pogrążeni w kryzysie są również producenci krajowych warchlaków. Koszty produkcji pozostają wysokie, a o odbiorców coraz trudniej. Sytuacje lokalnie utrudnia też funkcjonowanie w strefach ASF i przemieszczanie zwierząt pomiędzy nimi. Jak mówił ostatnio Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad w rozmowie z farmer.pl - Nadal nie ma bodźców do podwyżek na rynku warchlaków. Dodatkowo w ostatnich dniach doszło to dużych podwyżek cen surowców paszowych. Jeszcze miesiąc temu przewidywania mówiły, że pasza podrożeje maksymalnie ok. 50 zł do końca roku, a już podrożała ok. 200 zł, zaś wytwórnie mówią, że to nie koniec i w grudniu mogą być kolejne podwyżki. Z tego powodu nie ma dużej chęci do zasiedleń.

Wicepremier Kowalczyk obiecuje pomoc dla hodowli świń

Pod koniec listopada wicepremier Henryk Kowalczyk w jednym z wywiadów dla mediów zapowiadał nowe wsparcie dla hodowli świń, w tym loch. Tak, by Polska mogła utrzymać potencjał produkcyjny pomimo kryzysu. Celem miałoby by być zahamowanie likwidacji stad loch, tak aby łatwo móc zwiększyć skalę produkcji trzody w chwili, gdy koniunktura na rynku ulegnie poprawie.

- Naszym zadaniem jest podtrzymanie produkcji trzody chlewnej przez najbliższych bardzo trudnych kilka miesięcy. Wierzę, że jednak po tych kilku miesiącach bardzo trudnych nastąpi odbicie cenowe i wtedy ważne jest, abyśmy mieli możliwość powrotu z potencjałem hodowlanym - powiedział na antenie TVP1 Kowalczyk.

Natomiast, 25 listopada 2021 r. miało miejsce spotkanie wicepremiera i przedstawicieli wojewódzkich izb rolniczych oraz zarządu KRIR, podczas którego także poruszono temat sytuacji na krajowym rynku trzody chlewnej.

Dyskusja rozpoczęła się od kwestii zintensyfikowania działań dotyczących skutecznego zwalczania ASF na terytorium Polski. Przedstawiciele samorządu rolniczego zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia dopłat do macior w celu odbudowy stad trzody chlewnej i zaproponowali dopłatę do lochy w kwocie 1000 zł. Wicepremier odpowiedział, że wprowadzone zostaną zwiększone dopłaty związane z dobrostanem zwierząt.

Jakie będą szczegóły? Okaże się jutro, ponieważ na czwartek zapowiedziano konferencję prasową wicepremiera i ministra rolnictwa, której tematem ma być: Wsparcie dla rolników utrzymujących lochy.

Omicron i obawa przed kolejnym lockdownem

Nastrojów nie poprawia dzisiaj również trwająca pandemia Covid -19, która znowu przybrała na sile w postaci zwiększonej liczby zakażeń ale i nowego typu koronawirusa – Omicrona. Mimo, iż konsekwencje mutacji i jej wpływ na szczepienia nie został jeszcze precyzyjnie określony, to restrykcje związane z ograniczaniem zakażeń dotyczące przemieszczania i funkcjonowania społeczności szybko ulegają zaostrzeniu. Poszczególne kraje wdrażają kolejne obostrzenia ale pozostaje pytanie, czy sytuacja ponownie doprowadzi do istotnego ograniczenia funkcjonowania sektora HoReCa. Ryzyko ograniczonego popytu na mięso ze strony hoteli i restauracji jedynie pogłębiłoby zapaść na rynku mięsa wieprzowego.

Aktualnie zmianie uległy limity zapełnienia m.in. hoteli czy restauracji, które zmniejszono z 75 proc. do 50 proc. W restauracjach obowiązuje też dystans pomiędzy stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m - chyba że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).