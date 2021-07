Hodowcy ze stref: Walka z ASF jest przerzucona na rolników

Walka z ASF jest przerzucona na rolników, a na to co ich dotyczy, nie mają wpływu, to nie do końca jest robione tak jak należy – mówi Janusz Terka, hodowca i przedstawiciel Solidarności RI Piotrkowa Trybunalskiego. Natomiast, to co jest dziś pewne, to ogromne straty i zobowiązania finansowe wobec banków, które będą musieli spłacać rolnicy.

Rolnicy zamknięci w czerwonej strefie ASF pozostają w trudnej sytuacji, a skala problemu jest duża, bo choroba dotknęła największe zagłębie trzody chlewnej w Polsce. W rozmowie z hodowcami z powiatu piotrkowskiego dowiadujemy się jak duże straty dzisiaj ponoszą.

- Jestem z gm. Moszczenica. Na gospodarstwie stoi ok. 1800 świń. I tak samo nie wiem, za jakie pieniądze to się sprzeda, kto pokryje te straty? Obdzwoniłem zakłady, z tego co się dowiedziałem, to wszyscy mówią, że o złotówkę taniej jak z wolnego rynku – mówi Mariusz Derendarz.

- Rolnicy są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji nie wiemy czy po 30 dniach możemy wystąpić o badanie krwi, sprzedać tylko do tego zakładu, który wskażemy przy poborze krwi – pyta Czesław Nieśmiałek z gm. Grabica

Trudna sytuacja nie zwalnia z płacenia zobowiązań finansowych, zaciągniętych przez właścicieli gospodarstw.

- Zakłady chcą kupować, ale dla nas to jest dzisiaj min. 200 zł dokładki. Kto nam to wyrówna? My nie mamy skąd brać. My w zeszłym roku straciliśmy dużo z synem, ale bez sensu to dziś mówić. Koniec końców, przyjdzie komornik i nas zlicytuje, bo każdy ma kredyt. Rolnicy mają pozaciągane kredyty obrotowe na wstawienie prosiąt i na paszę. Jeśli teraz zakłady odbiorą od nas praktycznie za darmo te świnie o złotówkę taniej, to zapłacą nam za warchlaka kupionego, a gdzie resztę? – Bogdan Kołodziejczyk.

- Prosiak był kupowany po 360-390 zł - gdzie wyżywienie, pasza jest droga, lekarstwa dla prosiąt, prąd, woda. Po ile my dostaniemy za te prosiaczki teraz to nie wiemy – dodaje Czesław Nieśmiałek.

- Piotrków przegrał z ASF, ognisko nie jest na terenie powiatu ale nas to wszystko dotyczy. Jeśli chodzi o rolników, świadomość jest bardzo duża. (…) Przepisy nie są wcale takie złe, nawet najgorszy przepis trzeba przestrzegać. Walka z ASF jest przerzucona na rolników, a to co ich nie dotyczy, nie mają wpływu, to nie do końca jest robione tak jak należy– dodaje Janusz Terka, hodowca i przedstawiciel Solidarności RI Piotrkowa Trybunalskiego.