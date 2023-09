W maju 2023 r. populacja świń w Holandii spadła poniżej poziomu 11 milionów. Oznacza to, że pogłowie świń spadło do najniższego poziomu od 40 lat. W dalszym ciągu spadała także liczba przedsiębiorstw.

Najniższy poziom pogłowia od 40 lat

Jak podaje holenderski magazyn specjalistyczny Boerderij, według tymczasowych danych Holenderskiego Biura Statystycznego (CBS) w maju 2023 r. w holenderskich chlewniach naliczono łącznie 10,93 mln świń. To o 350 tys., czyli o 3,1 proc. mniej niż rok temu. Oznacza to, że pogłowie świń spadło do najniższego poziomu od 40 lat. Po okresie wzrostu do 2015 r., od tego czasu spadło ono o około 15 proc.

Zmniejszenie stada macior o 3,6 proc.

W maju 2023 r. CBS ustaliło liczebność stada macior w Holandii na 759 230 sztuk, czyli o ok. 28 tys., albo o 3,6 proc. mniej niż w poprzednim roku. W przypadku tuczników zanotowano spadek o 3,2 proc. do 4,99 mln sztuk w ciągu ostatniego roku.

Silna zmiana strukturalna

Liczba holenderskich gospodarstw produkujących trzodę chlewną spadła, o 80, czyli 2,4 proc., do 3190. W 2000 r. gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną było jeszcze 14 520. W ciągu ostatnich 23 lat liczba tych gospodarstw zmniejszyła się, zatem o 78 proc. Boederij przytacza kilka przyczyn tak wielu zamknięć: trudną sytuację gospodarczą, problemy ze znalezieniem następcy, niedobory kadrowe, niepewność spowodowana nowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz program wykupów realizowany przez holenderski rząd.