W ubiegłym roku Holandia po raz kolejny wyeksportowała mniej świń do innych krajów UE. W szczególności załamał się eksport warchlaków do Niemiec. Tymczasem eksport tuczników rzeźnych do Hiszpanii podwoił się, a nawet potroił do Polski.

Zmniejszenie pogłowia loch

Według wstępnych danych Holenderskiej Agencji ds. Przedsiębiorczości (RVO), w 2022 r. w innych państwach członkowskich odstawiono od maciory łącznie około 6,99 mln świń; to było 503,6 tys. zwierząt, czyli o 6,7 proc mniej niż w poprzednim roku. W roku 2021 odnotowano jeszcze większy spadek eksportu, bo o 15,7 proc. Zmniejszenie stad loch w Holandii, a także wysokie ceny paszy i straty ekonomiczne hodowców trzody chlewnej w UE przez większą część ubiegłego roku, prawdopodobnie spowodowały ostatni spadek.

Eksport warchlaków do Niemiec spadł o 17 proc.

Decydujące znaczenie dla niższych wyników sprzedaży miał wyraźnie spadający eksport warchlaków. W porównaniu z 2021 r. liczba zwierząt dostarczonych w ramach UE spadła o 570,5 tys. sztuk, czyli o 9,1 proc., do 5,69 mln. Z prawie 2,95 mln odebranych warchlaków Niemcy pozostały głównym klientem Holendrów, ale dostawy do Niemiec spadły o 619 100 sztuk, czyli o 17,4 proc. Znacznie mniej warchlaków sprzedano także do Belgii, Polski i Włoch.

Znaczący wzrost eksportu do Hiszpanii i Rumunii

Wyjątkiem był eksport do Hiszpanii, który od lat wzrasta. Rosnąca tam produkcja trzody chlewnej zapewniła holenderskim eksporterom warchlaków w 2022 roku wzrost sprzedaży o 9,4 proc. do prawie 1,70 mln sztuk. Większy był jedynie jeszcze silniejszy wzrost o 164 proc. do 155 220 liczby warchlaków sprzedanych do Rumunii.

Dwukrotnie wzrosły dostawy świń rzeźnych do Polski i Hiszpanii

Według danych RVO, po latach spadków, po raz pierwszy nastąpił wzrost holenderskich dostaw trzody chlewnej do innych krajów UE. Liczba zwierząt w porównaniu z 2021 r. wzrosła o 96 600 do prawie 818 000 sztuk, czyli o 13,4 proc. Najważniejszymi odbiorcami były ubojnie niemieckie, ale dostawy do nich spadły o 1,0 proc. do 553,8 tys. zwierząt. Zostało to jednak z nawiązką zrekompensowane zwiększonym eksportem do innych krajów. Na przykład transporty do Hiszpanii podwoiły się do około 94 200 świń rzeźnych; do Polski było prawie trzykrotnie więcej niż rok wcześniej i wyniosło 66,3 tys. sztuk.