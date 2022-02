Ile kosztowało nas 8 lat z ASF? Straty są kolosalne i będą rosnąć

W analizie specjalnie przygotowanej dla naszej redakcji Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego Santander Bank Polska, podsumowuje skutki gospodarcze występującej w naszym kraju od ośmiu lat epizootii ASF.

Mija rok odkąd na terenie naszego kraju wystąpiły pierwsze ogniska ASF. Konsekwencją tego stanu rzeczy są ogromne straty ekonomiczne. Dokładnie nie sposób ich oszacować, poprosiliśmy jednak Grzegorza Rykaczewskiego – analityka sektora rolno-spożywczego Santander Bank Polska o próbę odpowiedzi na pytanie ile dotychczas kosztowała nas choroba. Jak informuje Rykaczewski, już pierwsze ogniska ASF miały bardzo poważne skutki dla polskiej gospodarki. Od tamtej pory minęło osiem lat, a straty są coraz wyższe.

Ile wyniosły bezpośrednie straty w wyniku ASF?

„Podstawowym obszarem, w którym odczuwalny jest wpływ ASF są ceny sprzedaży żywca, czyli przychody gospodarstwa rolnego. Im większe ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt i sprzedaży mięsa, tym ten wpływ jest wyższy. Najbardziej poszkodowane są oczywiście gospodarstwa prowadzące produkcję w strefach z ograniczeniami. Jednak negatywny wpływ – choć w znacznie mniejszym stopniu - odczuwają również Ci z terenów wolnych od wirusa ASF. W latach 2014-2017 średnia cena trzody chlewnej z Polski była niższa przeciętnie o 6 gr na każdym kilogramie (w wadze poubojowej) od średniej na całym rynku unijnym. W latach 2018-2021 różnica była już wyższa niż 20 gr/kg. Tylko częściowo można to zrzucić na wahania złotówki względem euro. W praktyce mówimy więc o ok. 280 mln zł w skali jednego roku, które nie trafiły do kieszeni polskich rolników” – czytamy w komentarzu analityka.

Jak dodaje Rykaczewski, kolejną kategorią strat są te dotyczące potencjału produkcyjnego:

„Między 2013 a 2021 r. odnotowano w Polsce spadek pogłowia trzody chlewnej i spadek liczby stad trzody chlewnej. Dotyczyło to nie tylko województw wschodnich, gdzie producenci trzody chlewnej już od lat 2014-2015 musieli mierzyć się z wirusem ASF. Spadek odnotowano też choćby w woj. wielkopolskim, które jest zagłębiem produkcji w Polsce, a wirus „dotarł” tam znacznie później. Wysokie wahania przychodów i rentowności w produkcji trzody chlewnej, obserwowane na przestrzeni ostatnich lat były wyzwaniem dla dużej części gospodarstw rolnych. Wirus ASF zdynamizował tę zmienność, co spowodowało, że warunki prowadzenia działalności stały się jeszcze trudniejsze. Dotknęło to szczególnie mniejsze gospodarstwa, które są bardziej wrażliwe na zmiany tendencji rynkowych. Efektem było wycofanie się z produkcji trzody chlewnej cześć rolników, szczególnie tam, gdzie produkcji była bardziej rozdrobniona” – czytamy w analizie.

Straty w eksporcie

Zdaniem specjalisty ogromne straty wystąpiły również na poziomie eksportu wieprzowiny. Już na początku 2014 roku, po potwierdzeniu pierwszego ogniska ASF nasz kraj utracił ważne rynki zbytu. Jeszcze w 2013 roku ponad połowa polskiego eksportu nieprzetworzonej wieprzowiny trafiała poza rynki UE. ASF bardzo zmienił ten tan rzeczy:

„O ile rynek rosyjski i tak zostałby wtedy stracony z powody embargo, to już powodem zaprzestania sprzedaży do krajów azjatyckich był ASF w Polsce. A to właśnie tam notowano wtedy silne wzrosty eksportu z Polski. W 2014 r. część sprzedaży zagranicznej zostało przekierowane na rynek Unii, ale ulokowano w ten sposób tylko część nadwyżek. W efekcie w całym 2014 r. eksport mięsa wieprzowego spadł o 14% w ujęciu wolumenowym, oraz o 23% pod względem wartości. Odbudowa eksportu trawa kolejne lata i dopiero w 2017 r. zdołano wrócić do poziomów z 2013 r. Do początku 2014 r. polska branża wiązała duże nadzieje szczególnie z rynkiem chińskim. W 2013 r. aż 17% nieprzetworzonej wieprzowiny, sprzedawanej z Unii Europejskiej do Chin to było mięso z Polski. W kolejnych latach, z powodu wirusa ASF udział ten spadł oczywiście do 0%. A warto zauważyć, że między rokiem 2014 a 2021 eksport z Unii do Chin zwiększył się prawie 9-krotnie. Duża w tym zasługa lat 2019-2020, kiedy popyt w Chinach był wysoki, ale również wcześniej sprzedaż stabilnie rosła. Polski sektor nie był w stanie tego bezpośrednio wykorzystać” – twierdzi analityk.

Jak dodaje, branża przetwórcza przy wsparciu administracji rządowej starała się znajdować nowe rynki zbytu. Jednym z takich kierunków były Stany Zjednoczone. Jednak możliwości w tym zakresie były (i są) ograniczone. W kolejnych latach wprawdzie odbudowywano sprzedaż poza UE, ale do momentu Brexit-u jej udział w strukturze eksportu nie przekroczył 30%.

Zdaniem Grzegorza Rykaczewskiego, opisane wyżej ograniczenia w dostępie do rynków zewnętrznych mają swoje wymierne skutki. Widać to choćby po cenach sprzedaży mięsa:

„Na rynku unijnym w latach 2010-2013 półtusze z Polski były tańsze przeciętnie o 4% niż średnia w obrocie wewnętrznym w UE. W latach 2014-2017 było to już 9% różnicy, a w latach 2018-2021 aż 12%. Jeszcze wyraźniej widać to na przykładzie sprzedaży poza UE. Przed 2013 r. Polska sprzedawało mięso poza UE taniej niż inne państwa unijne, średnio o 15%. W latach 2014-2017 , czyli po objęciu naszego kraju ograniczeniami w sprzedaży poza Unię, różnica wzrosła do 23%. A w latach 2018-2021 zwiększyła się do prawie 40%. Oznacza to o setki mln euro rocznie, które nie trafiły do Polski” – czytamy w komentarzu analityka.

Wpływ wirusa ASF pogłębia się

Zdaniem specjalisty dotychczasowe doświadczenia z wirusem ASF w Polsce wskazują na dwie ważne kwestie. Po pierwsze negatywny wpływ jest notowany zarówno w okresach gorszej koniunktury na rynku wieprzowiny, jak i kiedy jest ona dobra. Choć w tym drugim przypadku możemy tego nie zauważać. Po drugie skutki zmieniają się wraz z eskalacją problemów z ASF (obejmowaniem nowych terenów). Niesie to ze sobą wymierne straty finansowe, których dynamika każdego roku tylko rośnie.