Ile kosztuje ubój świni?

Decydując się na ubój wyhodowanego tucznika na potrzeby gospodarstwa domowego najlepiej skorzystać jest z usług rzeźni. Sprawdzamy ile kosztuje ubój i jak wygląda jego dostępność na terenie kraju.

Samodzielne pozyskiwanie mięsa i wyrób wędlin znajduje w naszym kraju coraz to nowych zwolenników. Kierują nimi różne motywacje – dla jednych przeważa aspekt ekonomiczny, inni wyrób wędlin traktują jako ciekawe hobby. Jeszcze inni wierzą w to, że samodzielnie wyprodukowana żywność będzie charakteryzowała się wyższymi walorami zdrowotnymi niż ta pochodząca z działalności przemysłowej. Abstrahując od tychże motywacji, warto rozważyć podstawowe zagadnienie – skąd wziąć surowiec do wyrobu wędlin? Opcji jest kilka, można oczywiście zakupić poszczególne wyręby, czy całe półtusze w zakładach ubojowych. Nie brakuje jednak osób które na ubój chcą przeznaczyć samodzielnie wyhodowane zwierzę.

I tutaj mamy kilka opcji – w warunkach naszego prawa legalny jest ubój świni na własne potrzeby w warunkach gospodarstwa, obwarowany jest on jednak pewnymi regulacjami (o których napiszemy w odrębnym artykule). Dużo wygodniejsze wydaje się skorzystanie z uboju usługowego w rzeźni. W tym przypadku za stosunkowo niedużą opłatą „z głowy” będziemy mieli nie tylko sam ubój, ale również usunięcie wnętrzności, podział na półtusze i badanie weterynaryjne.

Dostępność uboju usługowego świń

Rozwiązanie na pozór idealne ma jednak jeden zasadniczy minus: nie w każdej części kraju jest do niego swobodny dostęp. W ostatnich dekadach likwidacji uległo wiele lokalnych zakładów ubojowych w których bez problemu można było skorzystać z opisanej wyżej usługi. Dziś zdarzają się regiony kraju, gdzie najbliższa rzeźnia prowadząca usługowy ubój znajduje się w odległości kilkudziesięciu kilometrów. To skutecznie utrudnia dostępność tejże usługi.

Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez nas w ponad dwudziestu zakładach, tylko sześć z nich umożliwia rolnikom ubój usługowy zwierząt. Z reguły są to mniejsze podmioty, duzi producenci raczej nie udostępniają takiej możliwości.

Ile kosztuje usługowy ubój świni?

W zależności od lokalizacji koszt usługi uboju jest wyraźnie zróżnicowany. Jak wynika z naszej sondy najmniej zapłacimy w województwie podlaskim – koszt uboju to około 70 zł. Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo kujawsko – pomorskie, gdzie za ubój zapłacimy nawet 190 złotych. Niektóre zakłady różnicują stawki za ubój w zależności od wagi zwierzęcia. Przykładowo w jednej z ubojni w Wielkopolsce koszt uboju zwierzęcia w masie do 150 kg to 80 zł, cięższego zaś – 90 zł.

Niektóre ubojnie do ceny usługi doliczają symboliczny koszt badania mięsa na obecność Trichinella Spiralis. Badanie to kosztuje 7 zł. Inne rzeźnie koszt ten wliczają już w cenę usługi.