Ile można zarobić na biogazowni?

Tematem przewodnim sesji dla producentów trzody zorganizowanej w ramach tegorocznych "Targów Ferma" była kwestia pogodzenia efektywnej i opłacalnej produkcji żywca wieprzowego z kwestiami środowiskowymi. Jak mówił podczas panelu dr Janusz Wojtczak, przedsiębiorca prowadzący duże gospodarstwo wyspecjalizowane w produkcji prosiąt, biogazownia to wymierny zysk:

- Przytoczę tylko dwie wartości: ilość energii produkowaną z gnojowicy wyceniam na około 18 zł za jeden metr sześcienny. Rocznie z mojej fermy generuję w ten sposób przychód rzędu 400-500 tys. zł. Druga wartość, to zysk w postaci pofermentu: jego wartość (dla obliczona jedynie na podstawie trzech pierwiastków - NPK), to 61 zł za metr sześcienny. W przypadku mojej fermy to 1,8 miliona złotych przychodu. Razem generuje to ponad 2 miliony przychodu w skali roku - mówił podczas spotkania dr Janusz Wojtczak.

Jak dodał, kolejnym zyskiem jest energia cieplna:

- Rocznie oszczędzam w ten sposób 1,2 miliona złotych. To jest naprawdę wzorcowy kierunek, który z jednej strony generuje dodatkowy zysk, z drugiej zaś przyczynia się do ochrony środowiska - mówił prelegent.

Jego zdaniem warunkiem powodzenia takiej inwestycji jest jednak odpowiednio wysoka skala produkcji: przy produkcji poniżej 10 tys. metrów sześciennych gnojowicy różnie własna biogazownia nie jest raczej uzasadnione ekonomicznie.