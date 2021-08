Import tuczników trwa, producenci w coraz gorszej sytuacji

Jak czytamy w komunikacie Aleksandra Dargiewicza z KZP-PTCh „POLPIG” na skutek objęcia sporej części kraju strefą czerwoną, dochodzi do sytuacji w której zakłady przetwórcze importują żywiec wieprzowy z innych państw. Krajowych producentów stawia to w dramatycznej sytuacji.

Jak czytamy w cotygodniowej analizie rynku przygotowanej przez Aleksandra Dargiewicza, prezesa zarządu KZP-PTCh „POLPIG”, ceny skupu żywca wieprzowego w UE pozostają dalej pod presją. Niska podaż żywca spotkała się małym popytem ze strony przetwórców, którzy znacznie ograniczyli swoje dostawy do Chin. Wieprzowina hiszpańska, aby mogła konkurować na rynku unijnym, musiała zostać mocno przeceniona. Niektóre zakłady mięsne przeszły na czterodniowy tydzień ubojowy. W rezultacie pojawiła się presja na ceny skupu żywca wieprzowego na Półwyspie Iberyjskim. W ostatnim tygodniu cena spadła o 4 centy. Był to już siódmy z rzędu spadek cen skupu żywca.

Ceny tuczników spadają w niemal całej Europie

To jednak nie jedyne rynki gdzie odnotowano spadek cen: tuczniki potaniały między innymi w Danii (-3 eurocenty) czy w Holandii (-6 eurocentów). We Francji cena pozostała bez zmian. Jedynie niska podaż tuczników we Włoszech oraz większa liczba turystów spowodowała wzrost cen skupu o 6 centów w porównaniu do poprzedniego tygodnia.

W Niemczech w ostatnich 2 tygodniach nie było żadnych ruchów cenowych, chociaż trzy duże rzeźnie wywierały presję na cenę skupu tuczników płacąc 1,37 €/kg (wbc) za tuczniki skupowane poza kontraktem. U naszych zachodnich sąsiadów podaż żywca zaczęła ponownie rosnąć powodując trudniejszą sprzedaż żywca. Sygnały o znikomym zainteresowania kupnem żywca wieprzowego dochodzące z małej niemieckiej giełdy sugerowały dalszy spadek cen skupu. W dniu 4/08/2021 w notowaniach VEZG cena spadła o 5 centów do wysokości 1,37 €/kg (wbc).

Import zabiera szansę na wzrost cen

Na rynku krajowym przez ostatni tydzień obserwowaliśmy odwrotny trend. Z powodu objęcia strefą czerwoną terenów o znacznej koncentracji produkcji trzody chlewnej, zaczęło brakować tuczników pochodzących ze stref wolnych od ASF. Krajowe zakłady przetwórcze zaczęły importować żywiec z krajów zachodnich (głównie Belgia i Niemcy), które oferowały konkurencyjne ceny. Zważywszy na utrzymujące się wysokie ceny pasz, sytuacja krajowych producentów świń jest bardzo trudna, a w strefach czerwonych – dramatyczna. Albowiem zainteresowanie odbiorem świń ze strefy III jest znikome. Za tuczniki w klasie E ze strefy wolnej rolnicy średnio otrzymują 6,35 zł/kg.