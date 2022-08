Zobacz galerię

W gospodarstwie rodziny Kacprzaków utrzymywanych jest łącznie ponad 600 loch. Przy tak dużej skali produkcji udaje się nie tylko ograniczyć zużycie antybiotyków, ale też utrzymać najwyższy status zdrowotny zwierząt.

W połowie lipca nasza redakcja gościła w gospodarstwie rodziny Kacprzaków, zlokalizowanym w gminie Teresin w powiecie sochaczewskim. Gospodarstwo wyspecjalizowane jest w chowie trzody chlewnej. Co ważne – prowadzona jest ona w cyklu zamkniętym, co zapewnia konkurencyjność i większą stabilność dochodu, w jakże trudnych realiach rynkowych. Stado podstawowe liczy w gospodarstwie 500 loch, do tego prowadzona jest hodowla zarodowa loch genetyki Choice na bazie stada podstawowego 120 macior.

Zwierzęta przebywają w czterech nowoczesnych budynkach, w których zastosowano szereg rozwiązań wpływających zarówno na dobrostan zwierząt, jak i poprawę wyników produkcyjnych. Szczególną uwagę zwraca dbałość o mikroklimat panujący w budynkach inwentarskich. Dzięki wydajnemu systemowi wentylacji powietrze w pomieszczeniach produkcyjnych jest czyste, a systemy schładzania zapewniają komfort termiczny nawet w gorące dni. Ciekawostką są stosowane na porodówkach maty grzewcza nad pracą których czuwa system komputerowy. Zapewnia to prosiętom komfort cieplny, przy jednoczesnej oszczędności energii. Dodatkowo na poprawę dobrostanu wpływa zwiększona powierzchnia bytowa zwierząt.

Jest to jedno z niewielu stad w Polsce które pochwalić może się najwyższym statusem zdrowotnym SPF. Co więcej, udaje się go utrzymać już od 13 lat. Dodatkowo produkcja w gospodarstwie prowadzona jest całkowicie bez użycia antybiotyków.

Gospodarstwo jest wysokim stopniu samowystarczalne pod względem energetycznym. Dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 90 kW pokrywają znaczną część zapotrzebowania na energię potrzebną do produkcji paszy, zasilania systemów wentylacji, czy ogrzewania budynków.

Jednak gospodarstwo rodziny Kacprzaków to nie tylko produkcja zwierzęca – równolegle prowadzona jest także uprawa rzepaku i zbóż paszowych na powierzchni około 250 ha. Również tutaj nie brakuje działań proekologicznych: większość upraw prowadzona jest w systemie bezorkowym, a dostęp do gnojowicy skutecznie ogranicza konieczność użycia nawozów syntetycznych i mineralnych.