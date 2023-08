W ramach Innowacyjnego Farmera 2023 odwiedzamy gospodarstwo Bogusława Prałata. W sercu Wielkopolski stworzył on jedną z najnowocześniejszych ferm trzody nie tylko w Polsce, ale też w Europie.

Rodzina Prałatów to prawdziwa legenda hodowli świń w Polsce. Przez lata słynęła z hodowli krajowych ras świń. Niemniej Bogusław Prałat zdecydował się na hodowlę zarodową genetyki Topigs Norsvin. Można zaryzykować stwierdzenie, że ferma Bogusława Prałata to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów nie tylko w kraju, ale też w Europie.

Bioasekuracja na najwyższym poziomie

Ze względu na produkcję materiału zarodowego, ferma znajduje się na najwyższym poziomie zabezpieczenia biologicznego. Znajduje się tu znacznie więcej, niż standardowa mata, czy śluza bioasekuracyjna. Przede wszystkim zacząć należy od samej konstrukcji i usytuowania obiektu. Jest on zbudowany tak, by do zera wyeliminować konieczność wjazdu środków transportu na teren fermy: pojazdy dostarczające pasze i odbierające zwierzęta, oraz padlinę i gnojowicę korzystają z ramp umiejscowionych już poza terenem obiektu. Cykl zamknięty – przede wszystkim zaś produkcja loszek we własnym zakresie znacząco zmniejsza ryzyko zawleczenia choroby wraz ze zwierzętami. Nie można tu zapominać też o standardowych procedurach takich jak prysznic i zmiana odzieży przez pracowników, a także zakaz wnoszenia żywności na teren fermy. Wszystko to po to, by wyeliminować ryzyko wszelkich chorób świń, w tym ASF – pamiętajmy bowiem, że ferma znajduje się w regionie mocno doświadczanym przez pomór. Dzięki wysokim standardom bioasekuracji udało się ograniczyć konieczność stosowania antybiotyków niemal do zera.

Mikrobiogazownia

Warto dodać, że gospodarstwo Bogusława Prałata wyposażone jest w mikrobiogazownię. Instalacja ta niesie ze sobą kilka korzyści. Z jednej strony jest źródłem taniej energii elektrycznej, ale też cieplnej. Jednocześnie ogranicza uciążliwość zapachową związaną z produkcją i aplikacją nawozów naturalnych. Po trzecie powstający w biogazowni poferment jest cennym nawozem, które znacząco redukuje konieczność wykorzystania nawozów syntetycznych i mineralnych.

Nie brak czasu na hobby

Warto dodać, że Bogusław Prałat jest bardzo aktywny społecznie – jest prezesem grupy producenckiej, aktywnie udziela się na targach i konferencjach, przede wszystkim zaś jest prezesem Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń, którego celem jest obrona interesów rolników. Jako ciekawostkę warto dodać, że rolnik w ramach hobby zajmuje się produkowaniem konstrukcji drewnianych, oraz pszczelarstwem.

