Dorota i Piotr Kosowscy z województwa wielkopolskiego przeciwstawili się współczesnym trendom, i zamiast dążyć do stałego zwiększania skali produkcji trzody, postawili na skrócenie łańcucha dostaw i samodzielne przetwórstwo wyprodukowanego żywca. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Jak już nieraz pokazaliśmy, innowacje to nie tylko wdrażanie nowinek technicznych, wysokowydajnych genetyk, czy nowoczesnych środków produkcji. W dzisiejszych realiach prawdziwą innowacją okazuje się też swoisty powrót do korzeni. Z takim właśnie rodzajem innowacji mieliśmy przyjemność zetknąć się w gospodarstwie Doroty i Piotra Kosowskich z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w północnej Wielkopolsce. Choć rolnicy prowadzą duże gospodarstwo wyspecjalizowane w produkcji roślinnej, w chowie trzody postawili nie na zwiększanie skali produkcji, ale na wzrost wartości dodanej.

Gospodarstwo Kosowskich prowadzone jest na areale 240 ha gruntów ornych, a główne kierunki produkcji roślinnej to uprawa zbóż, roślin strączkowych i rzepaku. Oprócz tego rolnicy prowadzą też chów trzody chlewnej. Jest to jednak hodowla znacznie różniąca się od konwencjonalnej. I to na kilku płaszczyznach.

Produkcja bez antybiotyków

Tym co wyróżnia produkcję rodziny Kosowskich, jest chów tuczników całkowicie bez antybiotyków. Przede wszystkim jest to wynik zastosowania odpowiedniej genetyki: świnie rasy puławskiej są niebywale odporne na choroby i niesprzyjające warunki środowiska, dzięki czemu antybiotykoterapia zwyczajnie nie jest potrzebna. Na kondycję stada pozytywnie wpływają także zwiększone powierzchnie bytowe: są one znacznie większe, niż ma to miejsce w klasycznych hodowlach.

Innowacje w żywieniu

Zaletą rasy puławskiej jest też to, że zwierzęta doskonale radzą sobie z wykorzystaniem białka pochodzącego z rodzimych roślin strączkowych takich jak groch i bobik. Dzięki temu możliwe jest żywienie zwierząt całkowicie bez udziału pasz pochodzących z roślin transgenicznych.

Jednak groch i bobik to nie jedyne ciekawe pasze stosowane w gospodarstwie Kosowskich. Stosowany jest także dodatek palonego ziarna owsa. Dodatkowo we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, hodowcy badają jak wykorzystanie gryki, oraz suszu z aronii wpływa na zdrowie zwierząt, oraz walory mięsa.

Skrócenie łańcucha dostaw

Gospodarstwo Państwa Kosowskich jest żywym przykładem na to, że sukces w branży można odnieść pomimo stosunkowo niewielkiej produkcji. Jest to możliwe dzięki niezwykle wysokiej jakości, ale też skróceniu łańcucha dostaw i wyeliminowania niepotrzebnych pośredników. Wędliny i inne wyroby od początku do końca są produkowane i dystrybuowane przez rodzinę Kosowskich. Rolnicy sami reprodukują też zwierzęta i produkują pasze. Ich działalność to wdrożenie w praktyce idei od pola do stołu. Działalność Kosowskich w aktywny sposób wspiera także popularność wyrobów tradycyjnych i w skutecznie buduje patriotyzm konsumencki.

