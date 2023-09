W ramach Innowacyjnego Farmera 2023 odwiedzamy gospodarstwo Piotra Gręźlikowskiego z powiatu toruńskiego. Rolnik prowadzi hodowlę zarodową krajowych genetyk świń.

Piotr Gręźlikowski z powiatu toruńskiego w województwie kujawsko-pomorskim prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni około 60 ha gruntów ornych. Uprawia na nich przede wszystkim zboża paszowe (jęczmień, pszenica, pszenżyto, kukurydza), które przeznaczone są na paszę dla świń.

Jedyne takie stado w Polsce

Głównym kierunkiem działania gospodarstwa jest właśnie chów trzody chlewnej. Nie jest to jednak klasyczny tucz, czy też produkcja w cyklu zamkniętym: gospodarstwo wyspecjalizowane jest w hodowli krajowych ras trzody chlewnej. Prowadzi ono jedyną w Polsce hodowlę zarodową rasy Hampshire, a także hodowlę takich genetyk jak wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, pietrain, i puławska.

Jest liderem na krajowym rynku genetyki świń. Wypracowało własne linie hodowlane. Jako jedna z nielicznych hodowli w Polsce, cały czas jest w umiejętny sposób zasilana importami z całego świata. Realizowane są tu wszystkie programy hodowlane nadzorowane przez POLSUS. Wpisuje się to w innowacyjność procesu–prace ukierunkowane na genetyczne doskonalenie świń; w selekcji wykorzystywane są wyniki wartości hodowlanej BLUP oraz wyniki uzyskane z analiz na poziomie genetyki molekularnej.

Jedyna w kraju hodowla nowej rasy świń

Oferta sprzedawanych loszek i knurków odpowiada oczekiwaniom rynku- młode knurki z tej hodowli cieszą się popularnością wśród komercyjnych firm genetycznych; materiał hodowlany zasila inne gospodarstwa hodowlane oraz producentów tuczników na terenie całego kraju oraz za granicą. O wartości użytkowej hodowanych w gospodarstwie genetyk świadczą liczne nagrody zdobywane podczas wystaw zwierząt hodowlanych.

Jest to ponadto jedyne w kraju gospodarstwo, które realizuje program hodowlany dla nowo tworzonej rasy świń - rasy wielkiej białej ojcowskiej, powstającej na bazie rasy wielkiej białej polskiej. . Genetyka ta jest nowym podejściem do zagadnienia hodowli i powstaał jako odpowiedź na rosnące wymagania w zakresie produkcyjności świń wśród krajowych producentów. Świnie rasy wbp wykazują duży potencjał do szybkiego wzrostu i odkładania białka, dlatego w niektórych krajach w obrębie tej rasy wyodrębniono populacje zwierząt, które w programach krzyżowania są traktowane jako rasa lub linia ojcowska. Oferta rasy wbo w przyszłości będzie spełniała wymagania zarówno hodowców i producentów świń, jak i odbiorców żywca wieprzowego.

Konserwują kukurydzę kwasem

Ciekawym rozwiązaniem stosowanym wciąż w niewielu krajowych gospodarstwach jest technologia konserwacji ziarna kukurydzy przy użyciu kwasów organicznych, konkretnie zaś kwasu propionowego. Substancja ta jest dozowana poprzez zamontowane w przenośniku ślimakowym dysze. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne zabezpieczenia ziarna przed rozwojem pleśni. Jak zapewnia hodowca, kukurydza zachowuje wartość technologiczną przez cały sezon produkcyjny. Co istotne, koszt tego rodzaju konserwacji jest nieporównywalnie niższy od suszenia, czy nawet zakiszania w rękawie foliowym. To jednak nie koniec zalet tej technologii: kwas obniża pH paszy, a co za tym idzie korzystnie wpływa po pierwsze na smakowitość mieszanki, po drugie zaś na zdrowie świń. Eliminuje także konieczność dodatkowego zakwaszania paszy. W konsekwencji pozwala to na wyprodukowanie taniej paszy wysokiej jakości, a to w bezpośredni sposób przekłada się na ekonomikę produkcji.

Kolejna ciekawostką jest wykorzystanie w gospodarstwie mobilnej mieszalni pasz. Taka technologia pozwala w łatwy sposób obsłużyć wszystkie budynki, w których utrzymywane są zwierzęta.

