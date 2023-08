W następnym konkursowym gospodarstwie natknęliśmy się na kolejną ciekawostkę. Łukasz Owczarek z powiatu sieradzkiego skutecznie poprawia wyniki produkcyjne i mikroklimat chlewni przy użyciu węgla. Nie jest to jednak zwykły węgiel...

W ramach naszego konkursu odwiedziliśmy gospodarstwo Łukasza Owczarka z powiatu sieradzkiego. Mimo stosunkowo małej skali produkcji może się ono pochwalić ciekawymi innowacjami. W gospodarstwie przez dwa lata testowano bowiem specjalny rodzaj węgla aktywnego, stosowanego jako dodatek paszowy. Nie jest to jednak zwykły, znany od dekad węgiel drzewny, a produkt pozyskany w wyniku między innymi obróbki ciśnieniowej i reakcji z wodorotlenkiem potasu. Tak przetworzony węgiel charakteryzuje się inną strukturą, dzięki czemu spełnia swoje zadanie bez dodatkowych efektów ubocznych, takich jak pochłanianie witamin, czy związków mineralnych.

Jak podkreśla Łukasz Owczarek preparat został dokładnie przebadany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W trakcie trwających dwa lata testów analizowano między innymi parametry krwi zwierząt - nie wykazywały one odchyleń od normy, co wskazuje na to, że produkt nie jest szkodliwy dla świń.

Skuteczny i bezpieczny węgiel

Zastosowanie węgla aktywnego jako dodatku paszowego daje wymierne korzyści zarówno dla środowiska, jak i zdrowotności zwierząt. Wyniki badań wskazały na to, że dodatek ten znacząco redukuje emisję szkodliwych gazów. Stabilizuje dodatkowo mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt, co wyraźnie ogranicza problem występowania biegunek. Dodatkowo wykorzystanie omawianego produktu poprzez obniżenie pH wpływa na poprawę jakości technologicznej mięsa.

Filtry węglowe

Dodatkową innowacją jaką spotkaliśmy w gospodarstwie jest zastosowanie filtrów węglowych, których zadaniem jest oczyszczanie zużytego powietrza. Złoże węglowe ma na celu wychwycenie cząsteczek szkodliwych gazów (m.in. z metanu i amoniaku), ale także z pyłów. W planach rolnika jest przeprowadzenie kolejnych badań, tym razem oceniających wpływ filtrów węglowych na emisję szkodliwych substancji.

Potencjał węgla aktywnego dostrzegają też okoliczni hodowcy. Nie tylko trzody chlewnej, ale też bydła mlecznego, którzy coraz chętniej stosują ten dodatek w diecie zwierząt.