Zeszłoroczna edycja konkursu Innowacyjny Farmer była dla nas szansą na poznanie niezwykłych rolników, którzy nie zrażając się trudnościami rozwijają – w różny sposób – swoją produkcję.

A fakt ten nie jest oczywisty w szczególności w branży trzody chlewnej. W sytuacji w której całe rzesze producentów świń wycofują się z rynku trudno jest pozytywnie patrzeć w przyszłość i myśleć o innowacjach. Zeszłoroczny „Innowacyjny Farmer” pokazał nam jednak, że niekoniecznie trzeba inwestować miliony złotych po to, by móc pochwalić się nowatorskim podejściem do produkcji.

Różne drogi do sukcesu

W zeszłym roku odwiedziliśmy cztery gospodarstwa zajmujące się chowem trzody chlewnej. Każde z nich było inne: w gospodarstwie Damiana Kacprzaka położono nacisk na intensyfikacje produkcji i nowe technologie. Bartosz Czarniak wyspecjalizował się w chowie i produkcji zarodowej rodzimych genetyk świń. Wojciech Kępka dzięki współpracy z siecią handlową może generować na swojej produkcji większy zarobek. Zaś Emil Sobiecki wziął sprawy w swoje ręce i dzięki ogromnemu wysiłkowi uruchomił własny zakład mięsny przetwarzający wyhodowane tuczniki. Poniżej można zapoznać się z materiałami wideo z każdego z gospodarstw.

Walka była zażarta, ale ostatecznie tytuł Innowacyjnego Farmera 2022 roku w kategorii produkcja zwierzęca zdobył Emil Sobiecki. Kapitułę przekonał fakt, że pomimo trudności napotykanych na swojej drodze – przede wszystkim ASF rolnik nie poddał się i stworzył dobrze prosperującą markę tradycyjnych wędlin. Wyróżnienie otrzymał z kolei Damian Kacprzak, który dzięki ciężkiej pracy – swojej jak i całej rodziny zbudował nowoczesną fermę trzody którą z powodzeniem chwalić możemy się nie tylko w Polsce ale i na świecie.

A kto wygra w tym roku? Tego jeszcze nie wiemy. Jeśli jednak prowadzisz produkcję trzody chlewnej i stosujesz w niej wszelkiego rodzaju innowacje – czy to produkcyjne, żywieniowe, czy też organizacyjne lub marketingowe już dziś zgłoś swój udział w konkursie! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!