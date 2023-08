W ramach Innowacyjnego Farmera 2023 odwiedziliśmy gospodarstwo Beaty i Sławomira Witkowskich z powiatu poddębickiego w województwie łódzkim. Sprawdźcie co ciekawego mają do zaprezentowania rolnicy!

W ramach konkursu na Innowacyjnego Farmera 2023 odwiedziliśmy gospodarstwo Beaty i Sławomira Witkowskich z powiatu poddębickiego w województwie łódzkim. Rolnicy swoją produkcję wyspecjalizowali w kierunku chowu trzody chlewnej w cyklu otwartym. Posiadają nowoczesny obiekt liczący 2 tys. stanowisk tuczowych.

Charakterystyka gospodarstwa

Rolnicy prowadzą również produkcję polową: zaczynali od powierzchni 12 hektarów, na dzień dzisiejszy pracują na areale liczącym około 40 ha. Główny udział w strukturze plonu stanowi kukurydza uprawiana na ziarno, a także jęczmień i pszenica.

Produkcję trzody rozpoczęto od budowy obiektu na około 500 tuczników, następnie powstały plany dalszej rozbudowy fermy. Po latach starań udało się zrealizować zamierzenia.

Ferma na najwyższym poziomie

Konstrukcja obiektu była przemyślana już na etapie jego projektowania. Umiejscowiony jest on z dala od zwartej zabudowy, co ogranicza uciążliwość produkcji dla okolicznych mieszkańców. Cel ten uzyskano także dzięki specjalnym dyfuzorom zamontowanych na kominach wyciągowych – dzięki temu zużyte powietrze unosi się wyżej, i nie stwarza dyskomfortu sąsiadom. Ważnym elementem bioasekuracji są też ciągi komunikacyjne zaprojektowane tak, aby się nie krzyżowały. Rolnicy dbają także o dobrostan zwierząt – oprócz wspomnianego systemu chłodzenia zwiększyli także powierzchnie bytowe na których utrzymywane są tuczniki. Nowoczesne podejście charakteryzuje też produkcję roślinną: rolnicy wykorzystują bowiem ciągnik wyposażony w system rolnictwa precyzyjnego, co pozwala z jednej strony wydatnie zmniejszyć koszty ochrony i nawożenia roślin, z drugiej zaś chronić środowisko. Energia w gospodarstwie w całości zapewniona jest z instalacji fotowoltaicznej, generującej nawet pewną nadwyżkę oddawaną do sieci.