W gospodarstwie Łukasza i Krzysztofa Adamków w ciekawy sposób wykorzystano technologię termowizji. Dzięki niej z łatwością można zaobserwować pierwsze objawy chorobowe w stadzie, a co za tym idzie w porę podjąć leczenie.

Stosowana w gospodarstwie technologia termowizji przynosi hodowcy korzyści na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności należy omówić jej wpływ na zdrowie zwierząt: dzięki wykorzystaniu tej technologii możliwe jest wczesne wykrywanie chorób, co pozwala na szybką interwencję lekarza weterynarii. W konsekwencji istnieje duże prawdopodobieństwo, że infekcja nie rozejdzie się na inne zwierzęta. To z jednej strony mniejsze koszty na opiekę weterynaryjną, z drugiej zaś większe bezpieczeństwo żywności.

Zdrowe zwierzęta to lepsze wyniki

Nie sposób pominąć także pozytywnego wpływu technologii termowizji na wyniki produkcyjne: lepsza kondycja zdrowotna stada to szybszy wzrost, lepsze wykorzystanie paszy przy niższych kosztach żywienia. Poprawia to ekonomikę produkcji, a biorąc pod uwagę stosunkowo niski koszt tej technologii, inwestycja szybko się zwraca.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Kolejna ciekawostka o której powiedział nam rolnik, to wykorzystanie specjalnych opasek, zwiększających bezpieczeństwo w gospodarstwie. Zawierają one specjalny nadajnik łączący się z telefonem w technologii bluetoth. W momencie, gdy dziecko lub osoba postronna nosząca takową opaskę zbliży się do ciągnika lub innej maszyny, operator zostaje natychmiast o tym powiadomiony za pośrednictwem smartfona.

Partner główny konkursu:

Syngenta Polska

#AmistarGoldMax

#eSklepSyngenta

Partner konkursu:

Agrosimex