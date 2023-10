Skuteczność inseminacji ma wielki wpływ na uzyskiwane w naszym stadzie wyniki rozrodu. Warto zatem rozważyć wszystkie czynniki, które mogą tę skuteczność pogorszyć.

Efektywna produkcja prosiąt opiera się na kilku filarach. Mam tu na myśli kondycję i genetykę stada podstawowego, żywienie, opiekę weterynaryjną, organizację pracy i warunki środowiskowe. Dobra praktyka we wszystkich tych obszarach to najlepsza droga do tego, aby inseminacja loch przebiegała zgodnie z planem, sprawnie, a w perspektywie niespełna czterech miesięcy skutkowała urodzeniem się licznego miotu w dobrej kondycji.

Dobry start

Właściwa opieka nad lochami i prosiętami w okresie laktacji ma bardzo duże znaczenie dla kolejnej rui, owulacji i procesu zagnieżdżania zarodków. W wyniku zaawansowanej opieki udaje się utrzymać przy maciorze znaczną liczbę osesków w dobrej kondycji. To z kolei determinuje obfitą laktację, która musi zaspokoić potrzeby rozwijających się prosiąt. Praca w sektorze porodowym jest nakierowana na wykorzystanie potencjału rozrodczego loch i rozwojowego prosiąt. W czasie laktacji lochy powinny być żywione regularnie w stałych odstępach czasu, niemalże „do woli” paszą o zwiększonej koncentracji energii i białka. Oczywiście, poza okresem okołoporodowym i przed odsadzeniem. Dobrze zbilansowana pasza dla loch karmiących ma za zadanie, oprócz stymulowania mleczności, uchronić matki przed spadkiem masy ciała i zabezpieczyć zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Chodzi o to, aby kilka tygodni intensywnej eksploatacji lochy odchowującej prosięta nie osłabiły jej fizycznych możliwości wejścia w kolejny cykl rozrodczy. Z jednej strony intensywna laktacja trwająca przynajmniej trzy tygodnie sprzyja regulacji gospodarki hormonalnej maciory, z drugiej jednak niezaspokojone zwiększone potrzeby żywieniowe mogą skutkować słabą manifestacją rui, a nawet jej brakiem, niewielką liczbą komórek jajowych gotowych do zapłodnienia, brakiem gotowości do zagnieżdżenia się zarodków w błonie śluzowej macicy (...).