Inteligentne wspomaganie zarządzania stadem trzody

System Slide oferowany przez firmę Simplum to nowoczesne i inteligentne rozwiązanie wspomagające sprawne zarządzanie stadem trzody chlewnej.

Niestabilna, a często trudna sytuacja na rynku żywca wieprzowego sprawia, że do osiągnięcia oczekiwanego zysku niezbędne jest stałe dążenie do poprawy efektywności produkcji. Aby to osiągnąć niezbędne są aktualne i precyzyjne dane dotyczące prowadzonego przez nas chowu. Cennym narzędziem mogącym ułatwić codzienną pracę na fermie, ale także zarządzanie całym stadem jest system Slide dostarczony przez firmę Simplum.

W skład systemu wchodzi między innymi aplikacja mobilna pozwalające pracownikom fermy na sprawne i wygodne gromadzenie danych stada, które są następnie w bezpieczny sposób przechowywane w chmurze. Dane te dostępne są w każdej chwili z poziomu smartfona, czy komputera. W systemie Slide, każde zwierzę identyfikowane jest za pomocą kolczyka, który jest nośnikiem danych o danej sztuce. Skanując sensor kolczyka możliwe jest odczytanie wszystkich danych dotyczących konkretnego zwierzęcia.

Dane dotyczące stanu zwierząt gromadzone są przez inne ogniwa systemu Slide, takie jak SMM – przenośny terminal sczytujący dane z kolczyka, SPS – waga kojcowa ważąca i identyfikująca zwierzęta, SRS – samodzielna bramka do skanowania trzody chlewnej, czy SAR – narzędzie służące do skanowania świń kierowanych na ubój. Narzędzia te w znacznym stopniu ułatwiają pracę na fermie, a dzięki możliwości analizy precyzyjnych danych produkcyjnych mogą posłużyć poprawie efektywności.

