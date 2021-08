Interwencji państwa na rynku żywca wieprzowego nie będzie

Minister rolnictwa po miesiącu odpowiedział na apel Krajowej Rady Izb Rolniczych o pilną interwencję w obliczu dramatycznej sytuacji producentów trzody. Odpowiedź jest negatywna.

We wniosku przesłanym do MRiRW 20 lipca br. izby rolnicze prosiły szefa resortu o podjęcie interwencji w kluczowych dla rolników - producentów trzody kwestiach. Najważniejsze z nich to drastyczny spadek cen żywca oraz problemy ze zbytem świń, związany z "wysypem" kolejnych ognisk ASF. KRIR wnioskował również do szefa resortu o zmianę przepisów i wydłużenie okresu przewidzianego na likwidację stada w związku z zagrożeniem ASF z 3 do 8 miesięcy. Pozwoliłby on rolnikowi na dostosowanie gospodarstwa do wymogów bioasekuracji, albo na odchowanie prosiąt.

Przepisy unijne blokują skup interwencyjny

W odpowiedzi z dnia 16 sierpnia br. minister rolnictwa nie widzi jednak możliwości podjęcia działań w postulowanym zakresie. W odniesieniu do apelu o interwencję w sprawie cen i możliwości zbytu żywca w nadesłanym do izb piśmie czytamy:

"W kwestii cen żywca uprzejmie informuję, że rynek wieprzowiny objęty jest przepisami wspólnej polityki rolnej określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, które (wraz z aktami wydawanymi na podstawie tego rozporządzenia) reguluje zakres i charakter środków rynkowych oraz zasady ich wdrażania i wykaz produktów objętych danym rodzajem interwencji rynkowej. Rozporządzenie to określa również kompetencje dla Komisji Europejskiej w tej materii.

W przypadku rynku wieprzowiny przepisy ww. rozporządzenia nie przewidują w ramach interwencji publicznej mechanizmu skupu interwencyjnego. W celu przywrócenia równowagi na rynku możliwe są natomiast dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, przy czym decyzja o ich przyznaniu wymaga przedłożenia przez Komisję Europejską stosownego projektu rozporządzenia wykonawczego, które następnie podlega procedurze głosowania przedstawicieli państw członkowskich UE. Cytowane przepisy nie przyznają uprawnień do podejmowania na szczeblu krajowym decyzji o zastosowaniu mechanizmów o charakterze interwencji rynkowej, w tym np. uruchomienia skupu interwencyjnego produktów rolnych."

Jednocześnie resort wskazuje na "katalog krajowych mechanizmów realizowanych na rynku wieprzowiny, poza środkami o charakterze bezpośredniego wsparcia finansowego producentów świń prowadzących produkcję na obszarach występowania afrykańskiego pomoru świń". Mowa tu o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 988), lecz nie mówi konkretnie czy i jak rząd owe "mechanizmy" zamierza wykorzystać.

Resort z zasady nie wtrąca się inspekcji

Negatywnie brzmi także odpowiedź w sprawie wydłużenia terminu na likwidację stad: "W odniesieniu do bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie uprzejmie informuję, że minister właściwy do spraw rolnictwa co do zasady nie ingeruje w postępowania administracyjne prowadzone przez lokalne organy Inspekcji Weterynaryjnej, nie powiadając kompetencji do takiej formy oddziaływania. Zwracam również uwagę na fakt, że przepisy prawa nie określają terminu przewidzianego na usunięcie uchybień w zakresie bioasekuracji. Niemniej jednak przypominam, że spełnianie wymogów bioasekuracji jest kluczowym elementem prewencji zawleczenia wirusa do gospodarstwa, stąd należy dążyć do jak najszybszej eliminacji braków stwierdzanych w tym zakresie przez organy Inspekcji Weterynaryjnej".

Bioasekuracja z de minimis

Ministerstwo przypomina również, że do 27 sierpnia 2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.