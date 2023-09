Inwazje pasożytnicze związane są z produkcją trzody chlewnej właściwie od jej zarania. Mimo tego w dalszym ciągu stwarzają problemy zdrowotne w stadach świń, mają negatywny wpływ na efektywność produkcji, wpływają na pogorszenie dobrostanu zwierząt, obniżają jakość produktów oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Gdy mówimy o chorobach wywoływanych przez pasożyty u świń, warto zaznaczyć, że zazwyczaj nie powodują zwiększenia śmiertelności w stadzie. Mają one przede wszystkim wpływ na wyniki produkcyjne, efekt ten obserwowany jest również w przypadku przewlekłych lub podklinicznie przebiegających inwazji pasożytniczych. Skutkują one obniżeniem przyrostów masy ciała i efektywności wykorzystania paszy, a także zmniejszają wydajność rozrodczą.

Inwazje pasożytów dotykają stad świń na całym świecie. Jednak w zależności od tego, z jakim regionem świata mamy do czynienia, zestaw pasożytów trapiący trzodę chlewną będzie nieco inny. Wynika to z faktu, że niektóre pasożyty świń są praktycznie wszędobylskie, inne z kolei występują tylko w określonych strefach klimatycznych.

Występowanie inwazji pasożytniczych w polskich stadach świń

W naszych warunkach spośród pasożytów wewnętrznych największe znaczenie mają inwazje kokcydiów z rodzaju Cystoisospora i Eimeria; nicieni: glisty świńskiej (Ascaris suum), ezofagostomum (Oesophagostomum dentatum), węgorka (Strongyloides ransomi), włosogłówki (Trichuris suis). Do tego można dodać jeszcze inwazje świerzbowców (Sarcoptes scabiei var. suis) i wszy (Haematopinus suis), które to gatunki zaliczane są do pasożytów zewnętrznych.