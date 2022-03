Irlandia: program pomocy dla hodowców trzody chlewnej

Ministerstwo rolnictwa Irlandii reaguje na trwający kryzys w hodowli trzody chlewnej. Po spotkaniu gabinetu minister ogłosił program wsparcia o wartości 7 mln euro.

Według dublińskiego ministerstwa rolnictwa suma 7 mln euro ma zostać wypłacona w formie ryczałtu maksymalnie 20 000 euro na hodowcę trzody chlewnej, który przywozi na ubój ponad 200 zwierząt rocznie.

Sektor trzody chlewnej ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Irlandii, Ministerstwo rolnictwa tym uzasadniło przyznanie pomocy. Jest to też trzecia, co do wielkości branża hodowli zwierząt po produkcji mleka i wołowiny.

Według ministerstwa irlandzki sektor trzody chlewnej zatrudnia około 8000 osób i daje 6,3 proc. wartości produkcji sektora rolno-spożywczego; W 2021 r. jego wartość eksportu wyniosła 930 mln euro.

Minister podkreślił, że zdaje sobie sprawę z wyzwań, przed jakimi stoją obecnie hodowcy trzody chlewnej. Pomoc nadzwyczajna to pilne wsparcie dla producentów, którzy nie byliby rentowni przy obecnych ekstremalnych okoliczności. Pomoc stworzy również przestrzeń do dostosowania do sygnałów rynkowych.

Prezes Irlandzkiego Stowarzyszenia Rolników (IFA) określił ogłoszone fundusze, jako ważny pierwszy krok w przezwyciężeniu kryzysu rynkowego. Według niego jednak nie wystarczą, chyba, że nastąpi nieoczekiwany zwrot na rynku trzody chlewnej. Niestety, w tym kryzysie nie widać śladów światła na końcu tunelu.

Przewodniczący IFA Pig Committee, poinformował, że rolnicy w Irlandii tracą obecnie od 35 do 40 euro na świni.