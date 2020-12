Jak duża będzie redukcja pogłowia świń?

Utrzymujące się spadki cen skupu trzody chlewnej od wiosny br., ale i brak perspektyw na znaczącą poprawę sytuacji hodowców, będą potęgowały zmniejszenie krajowego stada trzody chlewnej. POLPIG ocenia, że za rok, pogłowie w Polsce może wynieść 10,5 mln świń.

Jak czytamy w komunikacie Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG w najbliższych miesiącach niestety branżę czeka redukcja pogłowia świń związana z niskimi cenami skupu i brakiem opłacalności produkcji. - Na koniec 2021 roku krajowe pogłowie trzody chlewnej może wynieść 10,5 mln szt. (- 7% r/r). Wysoka podaż wieprzowiny w UE w pierwszym półroczu 2021 roku, będzie skutkowała utrzymywaniem się presji na cenach skupu żywca. Znacząca poprawa sytuacji rynkowej spodziewana jest w drugiej połowie przyszłego roku. Wprowadzenie na rynek skutecznej szczepionki na Covid-19 na początku 2021 roku oraz masowe szczepienia będą sprzyjały stopniowemu zdejmowaniu obostrzeń nałożonych na branżę turystyczną i gastronomiczną i przywracaniu normalności w funkcjonowaniu sektora HoReCa. Sezon wakacyjny w przyszłym roku może dać znaczący impuls do wzrostu popytu na produkty wieprzowe, a tym samym poprawić opłacalność całej branży – czytamy.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. pogłowie świń liczyło 11 432,6 tys. sztuk, wykazując w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku wzrost o 6%. Można powiedzieć, że był to wynik zbudowany po ok. roku dość dobrych cen skupu w kraju.

Czas zwiększonego popytu na wieprzowinę ze strony Chin już minął?

Cały czas, dalszy rozwój eksportu wieprzowiny z UE będzie zależał od tego, jak skutecznie uda się powstrzymać ASF w Niemczech oraz czy uda się przekonać partnerów handlowych z Azji do stosowania regionalizacji ASF.

- Postępująca odbudowa produkcji wieprzowiny w Chinach może przyczynić się do spadku unijnego eksportu w 2021 roku nawet o 10% - ocenia Aleksander Dargiewicz, prezes POLPIG.