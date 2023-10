Jak komentuje Czarniak, pierwszym efektem niedzielnych wyborów był znaczący spadek kursu euro (od soboty do wtorku euro potaniało o 11 groszy), co pogarsza konkurencyjność polskiej wieprzowiny wobec importu. Z drugiej jednak strony, umacniająca się złotówka sprawia, że import surowców paszowych, np. śruty sojowej będzie bardziej opłacalny.

Zdaniem eksperta nie jest to jedyna konsekwencja wyborów. Bardzo wiele zależy od ewentualnych przetasowaniach w rządzie:

- W konsekwencji wiele tematów, które były rozpoczęte przed wyborami, a nie zakończone będą musiały być rozpoczęte na nowo wraz z nadejściem nowego kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa. Jako środowisko rolnicze, trzodowe mamy nadzieje na to, iż nowe kierownictwo wykaże się wolą współpracy i pomocą w rozwiazywaniu problemów, które męczą branżę. Chodzi oczywiście o ASF, a także sprawy związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę nowych obiektów inwentarskich. Te dwa kroki są niezbędne do tego, abyśmy mogli rozmawiać o odbudowie pogłowia świń w kraju, tak aby móc się uniezależnić od dostaw warchlaków, mięsa z zewnątrz – komentuje Czarniak.

Kolejne problemy, które będzie trzeba rozwiązać, to zdaniem eksperta chociażby temat podwyższonego dobrostanu zwierząt – temat, który był na ustach wielu polityków, a który obecnie jest sprawą dobrowolną. Owszem, konsumenci wyrażają wolę aby podnosić taki dobrostan jednocześnie nie są gotowi oni do ponoszenia kosztów związanych z transformacja sposobu produkcji. Pojawia się zatem pytanie, kto miałby ją sfinansować?

Jeżeli temat ten zostanie zostawiony na barkach samych rolników, to konieczność modernizacji budynków, zmniejszenia obsady spowoduje nagły wzrost kosztów razem z malejącymi dochodami, co zamiast rozwijać produkcję – będzie ją zwijać, a to spowoduje perturbację nie tylko w Polsce, ale też w całej Unii Europejskiej – dodaje rzecznik Polsusa.