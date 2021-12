Jak Francji udało się wynegocjować w Pekinie regionalizację ASF?

Z pewnością głównym argumentem za przyznaniem Francji przez Chiny przywileju regionalizacji jest brak w tym kraju ognisk ASF. Ale to tylko część prawdy.

W poniedziałek 13 grudnia 2021 roku lotem błyskawicy świat obiegła informacja, że francuski rząd zawarł z chińskim rządem umowę, w której jednym z postanowień jest ustanowienie regionalizacji w przypadku wystąpienia we Francji afrykańskiego pomoru świń (ASF). To porozumienie wzbudziło zachwyt, nadzieję ale i zazdrość. Jak więc Francuzom udało się przełamać skrajnie konserwatywny pogląd Chińczyków na ochronę przed ASF?

Dlaczego we Francji nie ma ASF?

Podstawowym źródłem sukcesu jest to, że we Francji nie było i nie ma żadnego ogniska afrykańskiego pomoru świń. Ten brak ognisk nie wynika li tylko jedynie z faktu, że Francja ma doskonały system detekcji oraz prewencji i potrafi stosunkowo wcześnie wykryć i nie wpuścić do siebie żadnej podejrzanej przesyłki. Z pewnością Francja posiada i wiedzę oraz narzędzie i fachowców, ale przykład Niemiec pokazuje, że nawet najlepsze zaplecze eksperckie i techniczne nie chroni przed wirusem.

Wirus ASF rozprzestrzenia się lądem (choć przywleczony został na statku). Naukowcy biorąc pod uwagę warunki geograficzne, biologiczne danego kraju są w stanie określić kierunki i tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Dość powiedzieć, że już w 2012 roku eksperci Rosselchoznadzoru (Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego) przewidywali dwa kierunki przedostania się ASF do Unii Europejskiej: północny przez Białoruś, Polskę i Niemcy oraz południowy przez Ukrainę, Rumunię, Węgry. Jak czas pokazał prognozy rosyjskich ekspertów zrealizowały się.

Bo to, że do Francji pomór dotrze było i jest pewne. Pytaniem jest tylko kiedy to nastąpi? Stwierdzenie we wrześniu 2018 roku ognisk afrykańskiego pomoru świń w Belgii było dla Francji realnym zagrożeniem oraz ostrzeżeniem. Jednocześnie uświadomiło wszystkim, że wirus może przeskoczyć w nowe miejsce odległe od endemicznych obszarów. Dlatego francuski rząd zaangażował się w zwalczanie wirusa w Belgii, by nie tylko ochronić swoje hodowle, ale też by pracować na tzw. opinię.

Francja w UE jest dużym producentem wieprzowiny. Francuski rząd zrozumiał, że katastrofa może pojawić się nagle i nikt temu nie będzie w stanie zapobiec. Wizja utraty lukratywnego chińskiego rynku podziałała dyscyplinująco i mobilizująco. Francuski rząd – jak wskazują źródła dyplomatyczne – podjął jesienią 2018 roku rozmowy z chińskim rządem by zabezpieczyć interesy francuskich rolników. W tych negocjacjach uczestniczyli nie tylko politycy i dyplomaci, ale także francuscy naukowcy, specjaliści od zwalczania chorób zakaźnych u świń. Cel był jeden – uświadomienie chińskim decydentom, że my wiemy, jak należy postępować.

Regionalizacja ASF - jak Francji udało się osiągnąć sukces?

Rozmowy nabrały tempa po listopadzie 2019 roku, po wizycie w Chinach prezydenta Francji Emmanuela Macron. To wtedy Macron uzgodnił z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem prowadzenie prac mających na celu uznanie przez Chiny zasady regionalizacji, gdyby we Francji wystąpiło ognisko afrykańskiego pomoru świń.

Od tamtego czasu do 13 grudnia bieżącego roku, czyli przez dwa lata, przedstawiciele francuskiego rządu, w tym rzecz jasna francuskiego ministerstwa rolnictwa oraz przedstawicieli branży wieprzowej prowadzili rozmowy z chińskim ministerstwem rolnictwa oraz Generalną Administracją ds. Ceł (GACC).

W oczy rzuca się to, że francuska branża wieprzowa nie tylko sformułowała swoje oczekiwania, co do zachowania otwartości chińskiego rynku dla francuskiej wieprzowiny, ale przede wszystkim – i to jest istota umowy – przyjęła na siebie wiele zobowiązań w zakresie działań zapobiegających i zwalczających ASF na zasadzie bezwzględnej. Innymi słowy cały system począwszy od rolników i hodowców, poprzez przetwórstwo aż po administrację weterynaryjną w założeniu ma być spójnym systemem gotowym na zareagowanie i unicestwienie wirusa w danym miejscu (lokalizacji), jeśli tylko wystąpi jego ognisko.

Co oznacza zgoda na regionalizację ASF?

Z komunikatu prasowego francuskiego rządu po podpisaniu umowy można wyczytać, że porozumienie było skutkiem systematycznych działań rządu, wysiłku całej francuskiej branży wieprzowej oraz woli osiągnięcia konsensusu przez Francję i Chiny.

Niewątpliwie francuscy naukowcy oraz sektor wieprzowy przez ostatnie lata na chińskich uczelniach weterynaryjnych (ale nie tylko na nich), podczas targów mięsa oraz żywności w Chinach, przedstawiali spójną linię obrony przed ASF. Ta swoista praca organiczna i u podstaw wraz z działaniami francuskiego rządu i dyplomacji przyniosła efekt.

Nie bez znaczenia jest także polityka. Decyzja jakkolwiek merytoryczna jest mocno osadzona w polityce lub też pisząc inaczej w perspektywie politycznej dającej wymiar ekonomiczny. W 2022 roku oraz w kolejnych latach Unia Europejska będzie decydować o wielu sprawach rozwojowych (5G, Jedwabny Szlak, realizacja kompleksowego porozumienia inwestycyjnego CAI, współpraca naukowa) określających jej przyszłość ekonomiczną i globalną pozycję konkurencyjną. W wielu tych projektach chiński rząd chciałby by wzięły udział także chińskie przedsiębiorstwa. Przychylne spojrzenie Francji dla postulatów Pekinu będzie miało znaczenie.

Co to regionalizacja ASF oznacza dla rynku?

Umowa o regionalizacji między Francją a Chinami nie wpłynęła na chiński rynek wieprzowy. Wręcz jest ona bez znaczenia, bowiem cechuje go nadprodukcja, która się pogłębia. 14 grudnia 2021 roku średnia cena w Chinach u producenta 1 kg chudej wieprzowiny była na poziomie 21,34 CNY, czyli 13,87 zł. W ciągu tygodnia (w porównaniu do 7 grudnia 2021) spadła o ponad 2 juany (23,04 CNY). Poza tym maleje import wieprzowiny. Od dwóch miesięcy Chiny sprowadzają mniej wieprzowiny niż wołowiny. Póty co na horyzoncie nie widać zmiany trendu.

Z kolei dla unijnego rynku wieprzowiny umowa między Francją a Chinami ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania stabilności oraz rentowności całego sektora. Potencjalne embargo Chin na francuską wieprzowinę miałoby niekorzystny wpływ na ceny. Doświadczenie z Niemiec pokazały jak głębokie były spadki. Blokada Francji z pewnością obniżyłaby dolną granicę cenową wieprzowiny poniżej jednego euro i to w perspektywie co najmniej rocznej.

Z tej umowy wypływa coś jeszcze. Francuski minister rolnictwa i żywności Julien Denormandie po podpisaniu umowy nazwał ją „wzorcową” i „prekursorem”, co może sugerować, że w przyszłości podobne porozumienie – choć nie wskazał konkretnie – może zostać zawarte w przypadku grypy ptaków.