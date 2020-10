Jak funkcjonować na rynku trzody w dobie ASF i COVID?

ASF, COVID, zaburzenia eksportu i konsumpcji – sektorowi produkcji wieprzowiny nie brakuje problemów. O wszystkich z nich rozmawialiśmy podczas sesji dla producentów trzody chlewnej zorganizowanej w ramach „Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine”.

Ostatnie miesiące to czas dynamicznych zmian na rynku wieprzowiny. Niestety są to zmiany na gorsze. Najpierw pandemia COVID-19, a później ASF w Niemczech doprowadziły do załamania poziomu cen, a co za tym idzie opłacalności produkcji. O tym jak funkcjonować w kleszczach ASF i COVID-u mówiliśmy podczas sesji dla producentów trzody chlewnej zorganizowanej w ramach „Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine”.

W pierwszej części sesji głos zabrał dr Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii, który podsumował tegoroczny sezon ognisk ASF. Jak wiemy, najbardziej dramatycznie przebiegł on w południowej części Lubelszczyzny i na północy Podkarpacia. Zdaniem Głównego Lekarza Weterynarii wynika to głównie ze specyfiki produkcji tym regionie:

- Pierwsze co rzuca się w oczy mówiąc o tych regionach to bardzo duże rozdrobnienie produkcji a przy tym bliskie sąsiedztwo stad. Do tego dodać należy dużą lesistość terenu i eksplozję populacji dzików. Duża ilość padłych zwierząt może być rezerwuarem wirusa na długie miesiące, w takich warunkach tylko kwestią czasu jest wystąpienie choroby w stadach świń. W wielu przypadkach mieliśmy też do czynienia z zaniedbaniami w zakresie bioasekuracji – mówił podczas sesji dla producentów trzody dr Bogdan Konopka.

Drugą część naszą transmisji poświęciliśmy na debatę dotyczącą aktualnej sytuacji producentów trzody chlewnej. Aleksander Dargiewicz, Prezes Zarządu KZP-PCTh „POLPIG” odniósł się między innymi do możliwych konsekwencji wystąpienia „drugiej fali” COVID:

- W skrajnych sytuacjach może dojść do zerwania łańcuchów dostaw, co doprowadzi z jednej strony do spadających cen skupu tuczników, z drugiej zaś do rosnących cen wieprzowiny w sklepach – mówił ekspert.

Odniósł się także do sytuacji związanej z ASF:

- W ostatnim czasie ponad 60 gmin uwolnione ze strefy niebieskiej. Niestety duży obszar kraju na skutek tegorocznych ognisk jeszcze długo pozostanie w obszarze zagrożenia. Niebezpieczny jest również ASF w Niemczech – doprowadził on bowiem do wstrzymania eksportu tamtejszej wieprzowiny na wiele rynków co przyczyniło się do dużego spadku cen – tłumaczył Aleksander Dargiewicz.

Do funkcjonowania w obrębie strefy niebieskiej odniósł się również dr Bogdan Konopka. Jak wskazywał nie wszędzie gdzie to możliwe udało się zdjąć obszar zagrożenia:

- Tam gdzie pozwala na to prawo, strefy powinny być zdejmowane jak najszybciej. Niestety w przypadku dwóch stref w Wielkopolsce, gdzie już od jakiegoś czasu możliwe jest zdjęcie obszaru zagrożenia Komisja Europejska nie zdecydowała się na taki krok. Będziemy jednak dalej dążyć do tego, by tam gdzie to możliwe znosić niebieską strefę – tłumaczył Główny Lekarz Weterynarii.

W kontekście ASF wypowiedział się również Paweł Wróbel, lekarz weterynarii, specjalista chorób trzody chlewnej. Odniósł się on do poziomu bioasekuracji w „nowych” obszarach występowania ASF:

- Na dzień dzisiejszy wprowadzane są zasady bioasekuracji, głównie jednak te podstawowe, wymagane przez Inspekcję Weterynaryjną. Bardzo rzadko producenci decydują się na bardziej skomplikowane działania (np. przenoszenie ramp załadowczych na zewnątrz), często ze względu na budowę gospodarstwa nie jest to po prostu możliwe – mówił Paweł Wróbel.

Marek Pudełko – rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego odniósł się natomiast do efektywności odstrzału dzików w czasach pandemii COVID:

- Myśliwi narażeni są na takie same utrudnienia jak każdy obywatel. Efektywność polowań pogorszył na pewno zakaz prowadzenia polowań zbiorowych, które są dużo bardziej skuteczne niż odstrzał indywidualny – tłumaczył podczas rozmowy specjalista.

Dokładne streszczenia poszczególnych elementów sesji już wkrótce na naszym portalu.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji panelu dla producentów trzody!