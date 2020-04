Jak koronawirus zmienił funkcjonowanie branży mięsnej?

Sytuacja w branży mięsnej jest trudna, ze względu na szereg komplikacji jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa. Lista problemów jest długa, począwszy od dostępności pracowników, problemów transportowych, kończąc na obniżonym popycie ze strony konsumentów. O tym, jak na te zmiany zareagowała branża mięsna, opowiada Tomasz Parzybut, wiceprezes organizacji Wieprz Polski.

Wiemy, że branża mięsna musiała w pewnym stopniu przemodelować swoje funkcjonowanie dostosowując się do nowych i nagłych zmian wywołanych pandemią koronawirusa.

Zaczęło się od problemów transportowych na granicach i utrudnieniach z przepływem towarów, później pojawiła się kwestia braku dostępności osób do pracy, część przyjezdnych pracowników z Ukrainy, postanowiła powrócić do swojego kraju, do tego dochodzą kwestie kwarantanny, czy po prostu przejście na zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowo, cały czas obserwuje się zmniejszony popyt ze strony konsumentów, a tegoroczny sezon grillowy raczej już został spisany na straty, co również podkreśla Tomasz Parzybut - zakłady mają dziś zdecydowanie mniejsze zamówienia na mięso i przetwory na grilla.

Z drugiej strony można już zauważyć tworzenie się nowych trendów lub umacnianie już istniejących, jak sprzedaż online - przyjmuje się, że ten trend wzrostowy zapewne się utrzyma, podobnie jak i zapotrzebowanie na produkty wysokojakościowe - mówi Parzybut, jednocześnie zaznacza, że tego typu sprzedaż świetnie służy towarom z wyróżnikami, sprzyja umacnianiu patriotyzmu konsumenckiego. - W sprzedaży online informacje o produkcie lepiej docierają do konsumenta, są bardziej przyjazne niż etykieta z niewielkim drukiem.

Nowością, jest też zachęta ze strony sieci handlowych do współpracy z małymi, lokalnymi producentami. Jednak jak zauważa wiceprezes Wieprza Polskiego - sklepy wielkopowierzchniowe oferują sprzedaż mniejszym producentom, ale lokalni przetwórcy nie są w stanie czekać na zapłatę po 90, a nawet 120 dniach, a informacje (o takich warunkach współpracy przyp.red.) do nas docierają.