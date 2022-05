W miniony czwartek użytkownicy Farmer.pl mieli okazję oglądać transmisję webinarium dotyczącego stresu cieplnego u zwierząt. Wszystkich którzy nie mogli oglądać wydarzenia „na żywo” zapraszamy do obejrzenia jego retransmisji.

Wiosna póki co nie doświadcza nas rekordowo wysokimi temperaturami, pewne jest jednak to, że prędzej czy później zawitają i do nas niemal tropikalne upały. Niestety jak co roku będzie się to wiązało z występowaniem zjawiska stresu cieplnego u zwierząt gospodarskich. Jako, że jest ono powszechne i co roku dziesiątkuje stada zwierząt hodowlanych, wspólnie z Agrifirm Polska przygotowaliśmy dla Państwa webinarium, w czasie którego eksperci firmy podpowiadali hodowcom czym grozi stres cieplny i jak ograniczać jego skutki.

Jako pierwszy głos zabrał Rajmund Falkowski, specjalista w zakresie chowu drobiu:

- Pierwszą rzeczą obserwowaną u ptaków podczas wystąpienia wysokich temperatur jest zwiększone pobieranie wody i ograniczone spożycie mieszanki paszowej. Zjawiska te są oczywiście fizjologicznie zrozumiałe – ograniczenie pobrania paszy hamuje wydzielanie nadmiernych ilości ciepła, z kolej dzięki pobraniu większej ilości wody, i jej późniejszym odparowaniu przez błony śluzowe, możliwa jest efektywna obniżka temperatury organizmu. Z oczywistych względów wiąże się to jednak z ograniczonym wzrostem kurcząt, czy mniejszą produkcją jaj. Nie każdy zwraca również uwagę na to, że oprócz opisanych wyżej zjawisk stres cieplny powoduje zachwianie równowagi wodno – elektrolitowej organizmu, a w skrajnych przypadkach prowadzi do upadków zwierząt – mówił podczas spotkania Rajmund Falkowski.

Z kolei Paweł Sklorz – specjalista w zakresie żywienia trzody chlewnej zwrócił uwagę na to, że problem stresu cieplnego u trzody chlewnej będzie stale narastał:

- W latach 60-tych ubiegłego stulecia średnia dobowa temperatura w okresie czerwiec-sierpień wynosiła w naszym kraju nieco ponad 16 stopni Celsjusza. Dziś dochodzi ona do 20 stopni. Sama wysoka temperatura panująca w chlewniach nie jest być może tak uciążliwa, jednak towarzyszy jej zwykle znacznie podwyższona wilgotność powietrza. W tych warunkach skutki działania wysokich temperatur są znacznie bardziej odczuwalne. Jeżeli w ciągu kilku dni temperatura przekracza optimum cieplne zwierząt, mówimy już o wystąpieniu stresu cieplnego. Konsekwencje tego stanu są poważne – u loch skutkuje on bowiem dużo większym odsetkiem nieskutecznych inseminacji, czy mniejszą masą urodzeniową prosiąt, czy niższą laktacją. Z kolei u tuczników w okresie letnim obserwujemy znaczący spadek przyrostów – mówił podczas spotkania Paweł Sklorz.

Krzysztof Ratajczak, specjalista w zakresie chowu bydła zwrócił natomiast uwagę na to, że stres cieplny wywiera negatywny wpływ nie tylko na ilość produkowanego mleka, ale również na jego jakość:

- Pierwszą odpowiedzią organizmu na działanie stresu cieplnego jest ograniczenie pobierania paszy, i produkcji mleka. Przy łagodnym przekroczeniu optimum cieplnego mówimy o spadku wydajności laktacji do 10 proc. jednak przy większym natężeniu problemu może ona spaść nawet o 25 proc. Pogarszają się również parametry jakościowe mleka: dochodzi do obniżenia poziomu tłuszczu w mleku i wzrostu zawartości komórek somatycznych. Co istotne, ten ostatni parametr pozostaje podwyższony jeszcze na długo po zakończeniu okresu wysokich temperatur. Przy poważnym stresie cieplnym dochodzi do zaburzeń rozrodu, a najbardziej drastyczną jego konsekwencją są upadki zwierząt – mówił podczas webinaru specjalista.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z wydarzenia !