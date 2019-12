Jak skutecznie dezynfekować pojazdy zimą?

O tym jak w okresie zimowym skutecznie dezynfekować wjeżdżające na teren gospodarstw pojazdy mówi Daniel Wyczółkowski z firmy Unidoz.

Zima jest okresem w którym skuteczne przeprowadzenie zabiegów dezynfekcyjnych na fermie nie zawsze jest łatwym zadaniem. Tyczy się to przede wszystkim wnętrza pomieszczeń produkcyjnych, ale również powierzchni pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa. Jak mówi Daniel Wyczółkowski z firmy Unidoz, aby skutecznie zdezynfekować środki transportu w warunkach niskich temperatur, musimy przede wszystkim znać właściwości preparatów:

- Dostępne w handlu preparaty dezynfekcyjne tracą swoje właściwości w warunkach działania niskich temperatur. Według deklaracji jednego z producentów jego produkt jest skuteczny do temperatury -15°C, większość powszechnie stosowanych preparatów działa zaś do temperatury -10°C. Niekiedy pojawiają się pomysły mające zwiększyć skuteczność działania produktów w niskich temperaturach. Jednym z nich jest podgrzewanie roztworu dezynfekującego. Jest to jednak działanie bezcelowe – w kontakcie z zimną powierzchnią pojazdu, roztwór natychmiast zamieni się w lód, a jego działanie nie przyniesie tym samym efektu - tłumaczy specjalista.

Jak dodaje, dezynfekując pojazdy w niskich temperaturach nie możemy zapominać o dodatku substancji chroniących roztwór przed zamarzaniem:

- Jest to najczęściej glikol propylenowy. Rolnicy bardzo często wykorzystują też zimowy płyn do spryskiwaczy – jest on łatwo dostępny i bezpieczny, gdyż nie jest tak łatwopalny jak glikol. Dodatkowo obecny w składzie preparatu etanol wykazuje dodatkowe działanie dezynfekujące, a związki powierzchniowo czynne usuwają z powierzchni pojazdu zabrudzenia, nie narażając ich na korozję - mówi specjalista.

Niestety, zdaniem naszego rozmówcy w warunkach wyjątkowo niskich temperatur skuteczna dezynfekcja pojazdów jest w warunkach gospodarstwa niemal niemożliwa:

- Z drugiej strony należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie ile mamy dni w roku w których panuje temperatura poniżej -10 - -15°C? Jest ich w roku co najwyżej kilkanaście, spróbujmy zatem tak zarządzać naszym gospodarstwem, by w tym czasie ograniczyć konieczność wjazdu pojazdów do minimum - mówi Daniel Wyczółkowski.

