Jak spadek na rynku tuczników wpłynął na ceny warchlaków?

W tym tygodniu ankietowane punkty sprzedaży nie zdecydowały się na korekty w cennikach, a zdania na temat możliwych stawek na najbliższy czas są mocno podzielone. Sytuacja na rynku tuczników nie nastraja najlepiej jednak nie brakuje również optymistycznych prognoz.

Ceny warchlaków utrzymały się w tym tygodniu na praktycznie niezmienionym poziomie. Żaden z ankietowanych punktów sprzedaży nie podniósł cen, a sporadyczne zmiany stanowiły korekty na minus.

W ostatnich tygodniach coraz bardziej rozbudzała się nadzieja na ożywienie na rynku trzody, jednak spadek cen tuczników na niemieckiej „dużej giełdzie” w tym tygodniu spowodował znaczne pogorszenie nastrojów. Część rozmówców stwierdza, że pomimo obecnego utrzymania stawek coraz pewniejsze stają się obniżki cen za warchlaki w nieodległej przyszłości. Z kolei inni sugerują przejściowość sytuacji na rynku tucznika na podstawie utrzymanych stawek za warchlaki na duńskiej giełdzie. Pojawiają się również głosy zapowiadające wzrost cen za 10-14 dni.

– Nastrój po przedwczorajszej giełdzie jest troszeczkę gorszy, ale ceny warchlaków w Danii się nie zmieniły, kurs euro jest podobny, więc choć te ceny handlowe są nieco niższe to jest to tylko przejściowa sytuacja. Nie ma kolejek, zakłady wręcz szukają tuczników. Wpływ będzie miała również sytuacja na rynku drobiu. Za chwilę zakłady nie będą miały co bić, a konsumenci nie przerzucą się na wołowinę, tylko na wieprzowinę. Trzeba też uwzględnić optymistyczne prognozy pogodowe na maj. Kolejną kwestią są podjęte rozmowy pomiędzy Niemcami i Chinami w sprawie regionalizacji, więc jest szansa, że Niemcy będą miały otwartą granicę dla swojej wieprzowiny. Na ten tydzień ceny są niższe, ale w perspektywie dwóch tygodni cena pójdzie w górę. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to jest kwestia 10-14 dni i się cena odbije – stwierdza Remigiusz Bliski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

Jakie ceny warchlaków krajowych?

Dziś ankietowane punkty sprzedaży warchlaki z krajowej produkcji w masie 20 kg wyceniły na średnio 279 zł/szt. netto. Ceny maksymalne osiągają 310 zł/szt. netto, zaś minimalne 250 zł/szt. netto.

Zaś za warchlaki ważące 30 kg ankietowane punkty sprzedaży żądają średnio 344 zł/szt. netto, a ich cena mieści się w zakresie 330 – 360 zł/szt. netto.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą krajowych producentów warchlaków, którzy biorą udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki krajowe

Ile za warchlaki importowane?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez punkty sprzedaży oferujące warchlaki importowane z Danii, warchlaki duńskie w masie 30 kg kosztują aktualnie średnio 357 zł/szt. netto i mieszczą w granicach 315 do 385 zł/szt. netto w zależności od wielkości partii, statusu zdrowotnego i in.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą punkty sprzedaży warchlaków importowanych biorące udział w naszej redakcyjnej sondzie.

warchlaki importowane

Wszystkich zainteresowanych producentów zachęcamy do zgłoszenia swojego punktu sprzedaży! Oferty współpracy prosimy kierować na adres: anna.tobojka@farmer.pl.