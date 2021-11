Jak uprościć funkcjonowanie rolników ze stref ASF?

O planach Głównego Inspektoratu Weterynarii na uproszczenie procedur w strefie czerwonej mówiła podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie" Katarzyna Wawrzak, naczelnik wydziału zwalczania chorób zakaźnych zwierząt GIW.

Tysiące producentów trzody chlewnej na własnej skórze przekonało się co to znaczy ASF i co oznacza znalezienie się w strefie ASF. Najważniejsze obecnie jest to, aby producentom którzy zostali włączeni do wspomnianych stref możliwie jak najbardziej uprościć obrót zwierzętami. O działaniach prowadzonych w tym kierunku przez Główny Inspektorat Weterynarii mówiła podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie" dr Katarzyna Wawrzak, naczelnik wydziału zwalczania chorób zakaźnych zwierząt GIW.