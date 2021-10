Produkcja trzody chlewnej w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znalazła się w zapaści. Spadające ceny skupu, ograniczone możliwości eksportu, czy wreszcie afrykański pomór świń trapiący kolejne regiony sprawiły, że dziś otwarcie mówi się o likwidacji wielu gospodarstw utrzymujących trzodę.

Rolnicy nie widzą przyszłości w dalszym prowadzeniu hodowli świń. Z miesiąca na miesiąc ich sytuacja staje się bowiem coraz bardziej dramatyczna – ceny pasz i energii rosną, zaś przychód ze sprzedaży tuczników systematycznie spada. Zamiast mówić o wychodzeniu z kryzysu, ulega on zatem coraz większemu pogłębieniu. Czy w tej sytuacji jest perspektywa uratowania produkcji trzody chlewnej w Polsce?

Serdecznie zapraszamy na konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się 3 listopada 2021 r. w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie są, jak co roku, wyjątkową okazją do spotkania i dyskusji w gronie ekspertów i pasjonatów rolnictwa. Coroczne spotkania zaproponowane przez „Farmera" cieszą się dużym zaufaniem, bo wiedza potrzebna do podejmowania decyzji produkcyjnych jest pozyskiwana właśnie na tym wydarzeniu.

Tegoroczna edycja Narodowych Wyzwań w Rolnictwie składa się z 10 sesji, podczas których będziemy zgłębiać aktualne zagadnienia różnych sektorów rolnictwa. Poruszymy poniższe tematy dotyczące produkcji trzody chlewnej:

Jak uratować krajową produkcję trzody chlewnej

15:00-16:00

Co dalej z ASF? Jakie zagrożenia, scenariusze?

Koncentracja produkcji czy gospodarstwa rodzinne?

Jaka jest przyszłość produkcji wieprzowiny w Polsce?

Udział w dyskusji potwierdzili:

Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG;

dr inż. Anna Hammermeister, dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS";

dr inż. Marian Kamyczek, dyrektor Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, ZD Pawłowice;

Janusz Terka, hodowca, przedstawiciel Solidarności RI Piotrkowa Trybunalskiego.

Pełna agenda znajduje się na stronie wydarzenia.

ZOBACZ AGENDĘ