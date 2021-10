Jak wygląda produkcja trzody w czerwonej strefie?

Utrzymanie produkcji świń w dobie ASF będzie wiodącym tematem panelu dla producentów trzody chlewnej, który odbędzie się w ramach konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie".

Nie jest tajemnicą to, że branża trzody chlewnej znajduje się obecnie w zapaści niespotykanej od wielu lat. Nadpodaż wieprzowiny na unijnym rynku, trudności z eksportem i rosnące ceny środków produkcji spędzają sen z powiek każdego producenta trzody. Jednak w szczególnie dramatycznej sytuacji znajdują się rolnicy ze stref ASF, których problemem jest nie tyle już sprzedaż wieprzowiny czy warchlaków po zaniżonych cenach, ale wręcz problemy z samym zbytem wyhodowanych zwierząt. Dochodzi wręcz do kuriozalnych sytuacji, w których to stadom grozi likwidacja ze względów dobrostanowych.

O tym jak w praktyce wygląda funkcjonowanie w strefach mówić będą uczestnicy panelu dla trzody chlewnej zorganizowanego w ramach konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie". Weźmie w nim udział Janusz Terka - producent trzody z powiatu piotrkowskiego, a jednocześnie przewodniczący lokalnego oddziału "Solidarności" Rolników Indywidualnych. Opowie on między innymi o największych problemach związanych z funkcjonowaniem w czerwonej strefie. Do tematu z pewnością nawiąże również dr Marian Kamyczek, dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Pawłowicach, który to zakład również włączony został do strefy czerwonej.

Na tym jednak nie kończą się zagadnienia które poruszyć zamierzamy podczas sesji dla producentów trzody. Aleksander Dargiewicz, prezes zarządu KZP-PTCh "POLPIG", oraz dr Anna Hammermeister, dyrektor PZHiPTCh "POLSUS" opowiedzą o kondycji polskiej branży w dobie ASF, zaś Katarzyna Wawrzak - naczelnik wydziału zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Głównego Inspektoratu Weterynarii będzie mówić na temat bieżących i planowanych działań Inspekcji Weterynaryjnej w związku z ASF.

Spotkanie będzie dla Państwa również okazją do zadania pytań ekspertom, oraz do podzielenia się z nami problemami trapiącymi Państwa gospodarstwa.