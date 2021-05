Jak zapobiegać zahamowaniu wzrostu tuczników latem?

Zbliżamy się do okresu w którym utrzymywane przez nas świnie mogą być narażone na działanie stresu cieplnego. Co zrobić, aby ograniczyć skutki działania wysokich temperatur?

Wielkimi krokami zbliża się okres wysokich temperatur. Wraz z nim rośnie ryzyko wystąpienia u zwierząt symptomów stresu cieplnego.

Klasycznym objawem oddziaływania wysokich temperatur jest spadek pobrania paszy przez zwierzęta, co skutkuje obniżeniem tempa wzrostu tuczników.

Istnieją jednak pewne sposoby dzięki którym na drodze żywieniowej możemy niwelować skutki stresu cieplnego.

Choć ze sporym opóźnieniem, do naszego kraju wreszcie zawitała wiosna, a wraz z nią iście wiosenne temperatury. Niestety to co cieszy większość ludzi, dla producentów trzody stanowi często spory problem. Wkrótce wejdziemy bowiem w okres upałów, który wiąże się z wysokimi temperaturami panującymi nie tylko na zewnątrz, ale również w obiektach dla trzody. W wielu przypadkach zwierzęta narażone będą na oddziaływanie stresu cieplnego. Skutkuje on nie tylko obniżeniem poziomu dobrostanu, ale również wyraźnym spadkiem ilości pobieranej przez zwierzęta paszy, a co za tym idzie również tempa przyrostu tuczników. Zjawisko to ma nawet swoje odzwierciedlenie na rynku wieprzowiny: w okresie letnim, kiedy ze względu na wolniejsze tempo wzrostu zwierząt ich podaż maleje, ceny tuczników zwykle wyraźnie wzrastają. Niestety nie równoważy to zwykle strat poniesionych w efekcie wydłużonego okresu tuczu. Czy można zatem w jakiś sposób ograniczyć spadek tempa wzrostu tuczników w okresie letnim?

Pasze na okres letni

- Typowe praktyki żywieniowe stosowane w okresie letnim to między innymi opracowanie receptur mieszanek pełnoporcjowych dających niskie efekty termiczne w trakcie przemian składników odżywczych w organizmie - tłumaczy dr hab Tomasz Niemiec z Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt SGGW.

- Mieszanki takie charakteryzują się zwiększoną zawartością tłuszczu surowego i zmniejszoną zawartością białka ogólnego oraz włókna pokarmowego. Trawienie, wchłanianie i przemiany tłuszczu z paszy generują najmniejsze ilości ciepła w porównaniu z innymi składnikami odżywczymi. Fermentacja włókna w jelicie grubym generuje ciepło a procesy metaboliczne nadmiernych ilości białka wiążą się ze zwiększoną produkcją ciepła. Dlatego w okresie letnim priorytetem winno być dokładne określenie zapotrzebowania zwierząt na białko i aminokwasy. W przypadku zawartości włókna w mieszankach zalecenia nie są już tak jednoznaczne, a ostatnie wyniki badań (2017) wcale nie wskazują na poważne konsekwencje normatywnej zawartości tego składnika w mieszankach dla świń narażonych na stres cieplny. Inne strategie żywieniowe wynikają z mechanizmów immunologicznych, które towarzyszą nadmiernemu zgromadzeniu się ciepła w organizmie. Wiele negatywnych konsekwencji stresu cieplnego dla zdrowia i produkcyjności zwierząt ma swoje źródło w zmniejszonej integralności bariery jelitowej. Antygeny pokarmowe mogą stymulować miejscową reakcję immunologiczną prowadząc do ogólnoustrojowego stanu zapalnego i endotoksemii. Strategie dietetyczne mają na celu zapobieganie i minimalizowanie nadmiernej przepuszczalności jelit i obejmują antyoksydanty takiej jak selen, witamina E i C, aminokwasy (glutation i betaina) oraz minerały ( np. cynk) – nasz rozmówca.

Witamina C na upały

Praktyką stosowaną często przez producentów trzody, a zalecaną także przez wielu doradców żywieniowych jest suplementacja w tym okresie witaminy C. Czy taki zabieg pozwoli nam uchronić nasze stado przed skutkami stresu cieplnego?

- Właściwości antyoksydacyjne witaminy C mogą w obliczu stanów zapalnych i stresu oksydacyjnego (który jest efektem działania wysokich temperatur) przynieść organizmowi wymierne korzyści. Pamiętajmy, że kwas L-askorbinowy jest syntetyzowany w wątrobie świń, niemniej u organizmów poddanych długotrwałemu stresowi zapotrzebowanie na tą witaminę intensywnie wzrasta. Nie tylko na skutek usuwania z organizmu reaktywnych form tlenu, ale także do hydroksylacji glikokortykosteroidów (w tym kortyzolu) i katecholamin, których biosynteza w trakcie działania czynników stresowych intensywnie wzrasta. Dlatego nie rezygnowałbym z dodatku witaminy C do wody lub paszy, zwłaszcza że jej działanie jest wielokierunkowe, a ryzyko przedawkowania raczej niewielkie – tłumaczy doktor Tomasz Niemiec.