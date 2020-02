Jak zmieniało się pogłowie świń w ciągu ostatnich 10 lat?

Niedawno publikowaliśmy na naszym portalu raport na temat zmian ceny tuczników w minionym dziesięcioleciu. Warto pokusić się także o analizę zmian pogłowia trzody chlewnej w tym okresie

Szczyt produkcji trzody chlewnej obserwowaliśmy w naszym kraju w pierwszej połowie lat 90-tych minionego stulecia. Wówczas to populacja świń w naszym kraju wyraźnie przekraczała granicę 20 milionów sztuk. Od tej pory trzody chlewnej w naszym kraju systematycznie ubywa. Do pewnego momentu spadek ten był niewielki – jeszcze w 2006 roku pogłowie świń w Polsce wynosiło blisko 19 milionów. Później obserwowaliśmy jednak gwałtowny spadek liczby utrzymywanych w Polsce świń. Przyjrzyjmy się zatem jak przedstawiają się dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące całkowitego pogłowia trzody chlewnej, oraz loch w latach 2009 – 2019.

Jak wynika z powyższego wykresu, w ciągu minionego dziesięciolecia pogłowie trzody swoje minimum osiągnęło pod koniec 2015 roku, kiedy to w kraju utrzymywano nieco ponad 10,5 miliona świń. Oznacza to, że w porównaniu ze stanem sprzed niespełna 10 lat (koniec 2006 roku), nasz kraj stracił aż 45 proc. pogłowia trzody. Później produkcja trzody chlewnej w naszym kraju nieco się odbudowała, ani razu nie przekroczyła jednak granicy 12 milionów świń.

Jeszcze gorzej sprawa przedstawia się w przypadku pogłowia macior. O ile jeszcze w 2010 roku wynosiło ono ponad 1,3 miliona, to pod koniec 2018 roku osiągnęło swoje historyczne minimum. Wówczas to w kraju utrzymywano nieco ponad 740 tys. macior. Pod koniec ubiegłego roku wzrosło minimalnie do poziomu około 755 tys. loch. W porównaniu ze wspomnianym rokiem 2006 pogłowie populacja macior skurczyła się w naszym kraju o ponad milion (!) sztuk.

Do pewnego stopnia opisane wyżej zjawiska są naturalne: wraz ze wzrostem produktywności zwierząt – szybkości tuczu, oraz plenności loch logiczną konsekwencją jest spadek populacji świń. Niestety jest on znacznie głębszy, niż wynikałoby to z wspomnianego wyżej czynnika. Cykliczne wahania opłacalności produkcji, sprawiły, że stopniowo coraz więcej gospodarstw zrezygnowało z chowu trzody. Co ciekawe, afrykański pomór świń obecny w naszym kraju od 2014 roku nie spowodował drastycznego spadku populacji zwierząt. Od tego czasu systematycznie spada wprawdzie liczba gospodarstw utrzymujących świnie, jednak w od tego czasu pogłowie świń oscyluje w granicach 10,5 – 11,7 milionów sztuk. Oznacza to, że stopniowo rośnie koncentracja produkcji trzody.

Niestety obecna produkcja trzody chlewnej w naszym kraju zaspokaja zaledwie nieco ponad 80 proc. zapotrzebowania krajowego rynku na wieprzowinę. W ciągu minionych kilkunastu lat nasz rynek w dużej mierze uzależnił się zatem od importu tego gatunku mięsa. Prawdziwym nieszczęściem branży jest jednak rosnący import warchlaków. O ile jeszcze przed dziesięcioma latami zwierzęta tuczone w naszym kraju w zdecydowanej większości pochodziły z naszego kraju, to w kolejnych latach import warchlaków osiągnął poziom 6 – 7 milionów sztuk. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim spadające pogłowie macior: o ile jeszcze w 2010 roku stanowiły one 9,5 proc. pogłowia świń, to pod koniec zeszłego roku wartość ta spadła do poziomu 6,2 proc. Poniekąd wynika to ze wspomnianego wzrostu plenności macior, jednak w głównej mierze jest to efekt tego, że duża rzesza producentów zrezygnowała z chowu loch na rzecz nieco prostszego tuczu. Niestety dziś osoby które zdecydowały się na taki kierunek produkcji znajdują się w kiepskiej sytuacji ekonomicznej – o ile bowiem rolnicy produkujący tuczniki w cyklu zamkniętym czy producenci warchlaków cieszą się wysokimi cenami skupu, to lwią część zysku z tuczu pochłania koszt zakupu warchlaków.

Pogodzić musimy się z tym, że nasz kraj nie będzie w realnej przyszłości ponownie utrzymywał 20 milionów świń. Celem minimum powinno być jednak dążenie do tego, by nasze gospodarstwa i fermy produkowały takie ilości wieprzowiny, które pozwolą na zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na ten gatunek mięsa. Patrząc jednak na cykliczne wahania cen, problemy prawno – administracyjne przy budowie lub rozbudowie obiektów, czy na to jak radzimy sobie z afrykańskim pomorem świń - a nie radzimy sobie kompletnie, trudno być optymistą.