W czasie konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” Katarzyna Olejnik z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opowie o najważniejszych czynnikach ograniczających wdrażania innowacji w hodowli zwierząt.

- W kooperacji z ośrodkami badawczymi między innymi z Danii, Estonii, Węgier i Szwecji prowadzimy program Livestock Sens, którego celem jest obniżanie barier hamujących wprowadzeniu na fermy innowacji. Co istotne nie jest to projekt sprzedażowy – nie dążymy do sprzedaży technologii czy usług, chcielibyśmy natomiast współpracować z hodowcami ze strony akademickiej. Naszym celem jest pomóc rolnikom odnaleźć się w technologicznym zamęcie, pomóc wybrać które innowacje są zasadne, a które mniej. Program Livestock Sense ma na celu podpowiedzieć, w jaki sposób poprzez technologię smart ułatwić hodowcom pracę i poprawić dobrostan zwierząt – tłumaczy Katarzyna Olejnik z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jednym z ogniw projektu jest badanie ankietowe oceniające gotowość hodowców do wprowadzania innowacji, jak i odpowiedź na temat barier hamujących ich wdrażanie. Czy jest to tylko kwestia finansowa? A może również wywołana różnymi czynnikami nieufność do nowych technologii? Na to pytanie uzyskamy odpowiedź już 27 października podczas konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie".