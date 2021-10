Jakie kary dla rolników którzy nie spełnią nowych obowiązków bioasekuracji?

Od początku przyszłego tygodnia w życie wchodzą przepisy tzw. nowego prawa weterynaryjnego. Kogo one dotyczą i na jakie sankcje narażeni będą producenci którzy nie spełnią wymogów?

Przepisy te obowiązują de facto od wiosny ubiegłego roku, przy czym Główny Inspektorat Weterynarii zdecydował, że gospodarstwa do końca października będą miały czas na wdrożenie nowych procedur. Czas ten wkrótce się kończy.

Kogo obowiązują nowe wymogi bioasekuracji?

Tzw. nowe wymogi bioasekuracji dotyczą producentów trzody chlewnej ze stref ASF, którzy chcą wyprodukowane zwierzęta przemieszczać poza obręb strefy. Nie dotyczą one rolników produkujących na własne potrzeby, oraz potrzeby rynku lokalnego. Gospodarstwa chcące sprzedawać zwierzęta poza strefę oprócz dotychczasowych wymogów zobowiązane są do ogrodzenia budynków w których przebywają świnie, oraz wprowadzenia tzw. planów bezpieczeństwa biologicznego. W przypadku stad do 300 sztuk (wg. stanu średniorocznego), Główny Inspektorat Weterynarii opracował wzory planów, w przypadku większych stad potrzebne jest samodzielne opracowanie dokumentu.

Ile gospodarstw spełnia wymogi?

Jak mówi w rozmowie z "Farmerem" dr Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, tylko niewielka część gospodarstw wdrożyła wymagania związane z przepisami nowego prawa weterynaryjnego:

- Według naszych analiz na dzień 1.10 zaledwie ok. 5 proc hodowców ze strefy II i III spełniało w pełni wymogi nowych przepisów. Kolejne 8 proc. oświadczyło, że nie zamierza tychże wymogów spełniać gdyż albo produkują na własne potrzeby, albo na rynek lokalny. W ich przypadku wymogi te nie obowiązują. Pozostaje nam jednak niemal 90 proc. producentów którzy nie spełniają zasad nowego prawa weterynaryjnego, i nie liczymy by do końca października sytuacja ta miała znacząco się zmienić - mówi dr Jażdżewski.

Jakie kary za niespełnienie wymogów?

Jak tłumaczy zastępca GLW, w pierwszej kolejności będzie egzekwowany brak planu bezpieczeństwa biologicznego:

- Rolnicy nie posiadający planu bezpieczeństwa biologicznego muszą liczyć się z tym, że o ile jeszcze pierwszy transport świń będzie mógł odbyć się na starych zasadach, to już kolejne wysyłki zwierząt nie wyjadą poza strefę. Stworzenie planów nie jest dużą inwestycją, nie wymaga nakładów finansowych. W przypadku gospodarstw do 300 świń (wg stanu średniorocznego) opracowaliśmy gotowe wzory planów, a jedyną pracą rolnika jest jedynie ich przeanalizowanie i ewentualne uszczelnienie luk w bioasekuracji - tłumaczy dr Jażdżewski.

Nieco bardziej liberalnie Inspekcja Weterynaryjna będzie natomiast podchodzić do kwestii ogrodzeń budynków:

- Cały czas trwa prowadzony przez ARiMR nabór na pozyskanie środków przeznaczonych na sfinansowanie ogrodzenia. Tego wymogu nie będziemy zatem jeszcze egzekwować, gdyż nieuczciwe wobec rolników byłoby wyciąganie konsekwencji w momencie gdy wciąż oczekują oni na przyznanie wsparcia - tłumaczy zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.