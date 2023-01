Jak informuje Mariusz Dziwulski, analityk PKO BP, średnia cena skupu tuczników w tym roku będzie wyższa niż rok wcześniej. Za kilka miesięcy możliwe są jednak widoczne spadki cen.

Według specjalisty średnia cena skupu tuczników w 2023 roku będzie o 1-10 proc. wyższa niż rok wcześniej

Ze względu na ograniczony popyt i możliwą odbudowę pogłowia w drugiej połowie roku możliwe są jednak spadki cen

Jak czytamy w analizie eksperta, druga połowa 2022 na rynku trzody chlewnej charakteryzowała się silnymi wzrostami cen w relacji rocznej. Według MRiRW przeciętna cena skupu trzody w czwartym kwartale rokui wzrosła aż o 72% w stosunku do niskiego poziomu pierwszym kwartale.

Przy mniejszych wahaniach unijnego eksportu wieprzowiny, większego znaczenia dla kształtowania cen na rynku UE nabierają zmiany po stronie podażowej. Według Eurostatu, w trzecim kwartale zeszłego roku produkcja mięsa wieprzowego w UE-27, mierzona masą ubojów, zmalała o 7% w ujęciu rocznym, a w samym październiku zanotowano jej spadek o 6% rok do roku. Ubytki w produkcji były wolumenowo większe niż w eksporcie na rynki trzecie, co świadczy o ograniczonej podaży wewnętrznej.

Spada pogłowie świń

Jak informuje Mariusz Dziwulski, pogłowie świń w UE zmniejszało się z uwagi na czynniki ekonomiczne i rozprzestrzeniający się ASF.

Z danych udostępnionych nam przez ARiMR wynika, że pogłowie świń w Polsce na koniec 2022 zmalało o 9,1% rok do roku, co wskazuje na utrzymanie się ujemnej dynamiki produkcji w ciągu najbliższych miesięcy. Patrząc tylko na relację cen skupu trzody do cen mieszanki pełnoporcjowej, zauważamy, że uległa ona poprawie w stosunku do roku poprzedniego, niemniej nie jest to poziom, który gwarantuje znaczące odbicie w produkcji w perspektywie kilkumiesięcznej. Skala spadków pogłowia świń może jednak wyhamować w drugiej połowie 2023 roku.

Jakie prognozy dla rynku tuczników?