Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy zdecydowana większość punktów sprzedaży warchlaków zdecydowała się na podtrzymanie cen. Pojawiło się także kilka obniżek (od 10 do 35 zł/szt.) oraz jedna podwyżka (o 30 zł/szt.).

Jak informuje Jakub Napierała część producentów obniżyła ceny ze względu na obniżki cen tuczników, jednak popyt na warchlaki utrzymuje się na stałym poziomie.

Nasz rozmówca podkreśla jednak, że w dłuższej perspektywie sytuacja producentów warchlaków będzie coraz gorsza, m.in. ze względu na nieprzewidywalność rynku, brak stabilizacji, duże ryzyko w zakresie inwestycji, brak następców oraz problemy z ASF.

O problemach z ASF wspomina Bogdan Wiśnicki, który w związku z wystąpieniem choroby w powiecie parczewskim ma problem ze zbytem warchlaków.

Z kolei w ocenie Remigiusza Bilskiego, kierownika regionalnego ds. sprzedaży z PH Konrad, sytuacja na rynku warchlaków jest stabilna z lekką tendencją do podwyżek.

– Na rynku nie będzie gorzej. Chwilowo handel warchlakami się pogorszył, co wynikało m.in. z niższego zapotrzebowania na warchlaki w krajach południowych oraz rozpoczęcia corocznego okresu niższego popytu na warchlaki w Niemczech. W konsekwencji na rynku pojawiło się nieco więcej warchlaków. Jednak w dłuższej perspektywie ich podaż nie będzie ulegała zwiększeniu, ponieważ nawet korzystna koniunktura na rynku trzody chlewnej nie mobilizuje do powrotu do hodowli lub jej zwiększenia. Wynika to m.in. z problemów z ASF oraz niepewnej sytuacji ekonomicznej, która wstrzymuje inwestycje. Pogłowie trzody nieustannie więc spada – mówi Bilski. – Tuczników na rynku jest mało. Zakłady ciągną na rezerwie, więc pojawiły się możliwości negocjacji. Słyszałem także głosy mówiące o możliwej podwyżce na niemieckiej giełdzie tuczników w najbliższą środę. Sądzę, że dalsze podwyżki tuczników są możliwe, choć zakłady będą bardzo ostrożne w podnoszeniu cen. Słyszałem nawet opinie, że warchlaki mogą wrócić na ścieżkę podwyżek. W mojej ocenie sytuacja jest stabilna z lekką tendencją do podwyżek, zarówno na rynku tuczników, jak i na rynku warchlaków – dodaje.