Jakie są koszty budowy nowej chlewni?

Ostatnie miesiące to czas, gdy ceny praktycznie wszystkich najważniejszych materiałów budowlanych wyraźnie wzrosły. Czy przełoży się to na liczbę inwestycji w produkcję trzody chlewnej?

W ostatnich miesiącach koszty inwestycji w budynki inwentarskie drastycznie wzrosły, czego bezpośrednią przyczyną są rosnące koszty materiałów budowlanych. W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się przede wszystkim o wysokich cenach stali. W porównaniu z okresem sprzed pandemii COVID-19 ceny niektórych wyrobów stalowych wzrosły nawet o 80 proc. Z oczywistych względów przekłada się to na ceny przede wszystkim elementów konstrukcji nośnej, ale także elementów pokrycia dachu czy ścian. Jednak rosnące ceny stali to nie wszystko. Według danych Polskich Składów Budowlanych za kwiecień br. w ujęciu rocznym podrożały również elementy termoizolacji (+7,9 proc.), elementy instalacji elektrycznej i oświetlenia (+9,6 proc.), a także podstawowe materiały budowlane, takie jak cement czy wapno (+3,6 proc.). Dlaczego tak się dzieje?

– Rynek surowców i półproduktów do wyrobu materiałów budowlanych staje się coraz bardziej nieprzewidywalny, a ich dostępność utrudniona. Niestety, w wielu przypadkach pociąga to za sobą kolejne zmiany cenowe oraz problemy z okresową dostępnością materiałów budowlanych, a co za tym idzie – wydłużającym się terminem realizacji zamówień – mówi w rozmowie z „Farmerem” Sławomir Ziółek, dyrektor handlowy grupy PSB Handel.

W oczy rzuca się także bardzo wysoka cena tarcicy budowlanej, która w przypadku niektórych budynków inwentarskich wykorzystywana jest jako konstrukcja nośna dachu. Wzrost cen drewna budowlanego wiąże się przede wszystkim z sytuacją za oceanem. W USA ceny tarcicy wzrosły o blisko 300 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy A od początku tego roku możemy mówić o dynamice wzrostu cen na poziomie blisko 70 proc., oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Wszystko przez ogromny i niezaspokojony popyt na tarcice, spowodowany boomem budowlanym w USA.W Polsce też nie jest lepiej. Ceny polskiego drewna wzrosły o 30-50 proc., co najlepiej widać po wzroście cen płyt OSB na poziomie 30 proc. w Polskich Składach Budowlanych. Niedobór tarcicy budowlanej w USA uruchomił bezpośredni eksport także z polskich tartaków, co odczuwa polski rynek oraz rodzima branża budowlana.

Drogie wyposażenie

Podwyżki materiałów budowlanych to niejedyny problem, z jakim borykają się inwestorzy, którzy zdecydowali się na budowę nowej chlewni. Dochodzi do tego również rosnący koszt wyposażenia obiektów. O ile wzrosły ceny?

Ceny wyposażenia budynków inwentarskich wzrosły nawet o 35 proc.

– Trudno podać konkretne liczby, jednak biorąc pod uwagę całe budownictwo inwentarskie, od początku roku zanotowaliśmy bardzo duży wzrost cen. Podwyżki cen wyposażenia zależą oczywiście od tego, o jakim asortymencie mówimy. W przypadku wyrobów w głównej mierze składających się ze stali (np. kojce porodowe dla loch czy elementy wygrodzeń) koszt ich zakupu jest o ok. 35 proc. wyższy niż przed pandemią. W przypadku innego rodzaju elementów (np. paszociągów czy elementów wentylacji) podwyżki również nastąpiły, nie były one jednak aż tak duże – mówi w rozmowie z „Farmerem” Jarosław Adamski z firmy Polnet.

Silosy dla bogatych

Dużym problemem jest również rosnący koszt silosów, co wiąże się oczywiście z drożejącą stalą. – W ostatnim półroczu zaobserwowaliśmy znaczny wzrost ceny na stal z powłoką ochronną ocynkowaną i Galfan. Jeśli w marcu było to 890 euro za tonę, to obecnie po czterech podwyżkach jest to 1300 euro za tonę. To drastyczna podwyżka, która zmusiła nas do regulacji cen na nasze wyroby. W przedziale silosów była to najpierw podwyżka o 12 proc. I z taką ceną oferowaną od stycznia zdobyliśmy pełen pakiet zamówień na 2022 r. Obecnie po ostatniej zmianie cen stali od czerwca zwiększamy ceny o 15-20 proc. – informuje nas Marek Smutek z firmy Unia, oferującej między innymi silosy zbożowe.

Jak dodaje nasz rozmówca, firmie przez długi czas udawało się uniknąć podwyżek cen, niemniej w czerwcu stały się one faktem. – Długo cennik nasz był na stałym poziomie. Radziliśmy sobie w ten sposób, że zmniejszyliśmy poziom rabatowania, a tym samym poziom rentowności. Jednak w obecnej sytuacji podwyżki są już faktem w tej branży, zatem kto nie zdążył dokonać zakupów do końca maja, musi się już pogodzić z nową ceną od czerwca – tłumaczy nasz rozmówca.

Co dalej z inwestycjami?

Niestety, rosnące ceny stali, materiałów budowlanych i elementów wyposażenia sprawiają, że spory zastój odczuwa budownictwo inwentarskie. Oczywiście nie oznacza to przerwania już rozpoczętych inwestycji, jednak w obecnej sytuacji decyzja o rozpoczęciu inwestycji nie jest prosta:

– Rolnicy, którzy wcześniej rozpoczęli inwestycję w rozwój ferm, niezależnie od sytuacji na rynku muszą nowe obiekty wyposażyć. Widzę natomiast spory spadek liczby nowych inwestycji oraz planów takowych inwestycji na przyszłość. Oczywiście i te się pojawiają, jednak w ostatnim czasie jest ich wyraźnie mniej. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze – ze wzrostu cen materiałów. Mowa tu nie tylko o produktach stalowych, lecz także o elementach instalacji elektrycznej, hydraulicznej, termoizolacji czy wyprodukowanych z tworzyw sztucznych. Dużym problemem jest także zachwianie opłacalności produkcji trzody. Od dłuższego czasu obserwujemy brak stabilizacji opłacalności produkcji. Mamy albo rekordowo wysokie cen, albo na tyle niskie, że nie pokrywają kosztów. W takich warunkach trudno jest podjąć decyzje o zwiększaniu skali produkcji – mówi Jarosław Adamski.

Do wszystkich problemów trapiących naszą produkcję trzody chlewnej dochodzi zatem kolejny. Choć inwestowanie w produkcję trzody od lat było działaniem niepewnym, to przy obecnej cenie elementów konstrukcji czy wyposażenia budynków inwentarskich budowa nowego obiektu wydaje się zadaniem jeszcze bardziej karkołomnym. Dodając do tego żmudne procedury administracyjne i wciąż niepewną sytuację związaną z opłacalnością produkcji i ASF, wydaje się, że w najbliższym czasie czekać nas może wyraźny zastój w rozwoju produkcji trzody w Polsce.