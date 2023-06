Podczas briefingu prasowego Jażdżewski podkreślił, że jest to bardzo ważna i dobra informacja dla wszystkich hodowców trzody chlewnej w kraju.

Jestem niezmiernie rad, żeby móc przekazać polskim hodowcom świń, że jesteśmy krajem wolnym od choroby Aujeszkyego” – mówił. - Oznacza to, że wreszcie po 15 latach zwalczania tej choroby w Polsce będziemy mogli wywozić nasze polskie świnie - zarówno do uboju, jak i hodowli - do praktycznie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Z kolei, aby móc sprowadzać świnie do Polski, trzeba będzie spełnić dodatkowe standardy -dodał.