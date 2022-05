Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii na przestrzeni ostatniego tygodnia na terenie Polski potwierdzono 41 ognisk ASF dzików. Od początku roku ASF potwierdzono u tych zwierząt już ponad 1000 razy.

Na przestrzeni ostatniego tygodnia ogniska ASF potwierdzono na obszarze województw: dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Gdzie wystąpił ASF?

Ogniska ASF potwierdzono w następujących częściach kraju:

Województwo dolnośląskie:

- powiat bolesławiecki (gminy Gromadka i Nowogrodziec)

- powiat górowski (gmina Góra)

- powiat lubański (gmina Lubań)

- powiat lubiński (gmina Rudna)

- powiat oławski (gminy Jelcz-Laskowice i Oława)

- powiat trzebnicki (gmina Żmigród)

- powiat wołowski (gminy Wołów i Wińsko)

- powiat wrocławski (gmina Siechnice)

- powiat zgorzelecki (gminy Węgliniec i Zgorzelec)

Województwo lubelskie:

- powiat kraśnicki (gmina Gościeradów)

- powiat lubelski (gminy Jastków i Niemce)

- powiat opolski (gmina Łaziska)

- powiat puławski (gminy Kazimierz Dolny i Puławy)

- powiat tomaszowski (gmina Susiec)

- miasto Lublin

Województwo mazowieckie:

- powiat garwoliński (gmina Maciejowice)

Województwo podkarpackie

- powiat kolbuszowski (gmina Cmolas)

- powiat lubaczowski (gmina Lubaczów)

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat działdowski (gmina Rybno)

Województwo wielkopolskie:

- powiat gostyński (gmina Poniec)

- powiat krotoszyński (gmina Zduny)

- miasto Poznań

Województwo zachodniopomorskie:

- powiat gryfiński (gminy Chojna, Mieszkowice i Widuchowa)

W omawianych ogniskach choroby ślady choroby potwierdzono w tkankach pobranych od 58 zwierząt. 23 ogniska potwierdzono u zwierząt padłych, 15 u odstrzelonych, 3 zaś u dzików pochodzących z wypadków komunikacyjnych.

Duży spadek liczby ognisk ASF

Od początku roku potwierdzono już 1004 ogniska ASF dzików. Z jednej strony to wyraźnie mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - w połowie maja 2021 roku w Polsce potwierdzono ponad 1500 ognisk. W ujęciu rocznym to wyraźny spadek liczby nowych zachorowań. Martwi jednak to, że ASF jest obecny w coraz większej liczbie regionów kraju - do terenów objętych wcześniej chorobą, na przestrzeni roku dołączyło województwo opolskie i małopolskie, a po raz pierwszy od dawna chorobę potwierdzono też w województwie pomorskim. Coraz większa część kraju jest zatem zagrożona występowaniem pomoru.