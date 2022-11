Jak informuje niemiecki portal Schweine.net, Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Mięsnego (VDF) ostrzega przed konsekwencjami redukcji pogłowia trzody chlewnej. Podobnego zdania jest Niemiecki Związek Producentów Trzody (ISN).

Jak ostrzega VDF, Fala stopniowego wycofywania się z hodowli trzody chlewnej w Niemczech nie słabnie. Liczba gospodarstw hodujących świnie spadła prawie o połowę w ciągu ostatnich 10 lat. Związek Przemysłu Mięsnego już teraz bije na alarm i ostrzega przed konsekwencjami dalszego wycofywania się z krajowej produkcji wieprzowiny. Zgodnie z ostrzeżeniem członka zarządu VDF Huberta Kelligera z Westfleisch, za cztery do pięciu miesięcy mogą pojawić się pierwsze luki w dostawach.



O konsekwencjach trwającego od ponad dwóch lat kryzysu ostrzega też ISN: instytucja od lat ostrzega przed konsekwencjami strukturalnego załamania w krajowej produkcji trzody chlewnej, leżącej u podstaw produkcji mięsa. Hodowcy trzody chlewnej od ponad dwóch lat znajdują się w bezprecedensowym kryzysie. Nic dziwnego, że hodowcom brakuje zarówno możliwości, jak i chęci do kontynuowania produkcji. Aby uniknąć luk w dostawach, fermy trzody chlewnej potrzebują najpierw rozsądnych cen. W rzeczywistości jednak mają do czynienia z ciągłą presją cenową ze strony firm ubojowych i sieci handlowych..

Co istotne nie jest to tylko problem Niemiec: redukcja produkcji w Niemczech (ale też w innych krajach UE) finalnie doprowadzi do tego, że również w naszym kraju może zacząć brakować wieprzowiny. Szczególnie, że Polska, zaraz po Niemczech jest krajem o najszybszym tempie likwidacji pogłowia trzody chlewnej.