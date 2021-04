Już wkrótce możliwa dalsza odbudowa cen żywca wieprzowego

Stagnacja cen obserwowana w ostatnich tygodniach nie poprawiła nastrojów producentów trzody. Zdaniem Grzegorza Rykaczewskiego, analityka sektora rolno-spożywczego w Santander Bank Polska, najbliższe tygodnie mogą być czasem dalszej odbudowy cen trzody.

Zdaniem Grzegorza Rykaczewskiego z Santander Bank Polska, obserwowana w ostatnich tygodniach stabilizacja cen tuczników, a zwłaszcza wysokie ceny zbóż paszowych i warchlaków, nie napawają producentów trzody optymizmem.

Na szczęście zdaniem analityka nadziei można upatrywać w zbliżającym się sezonie grillowym i perspektywie ustępowania pandemii COVID-19.

Wydaje się również, że Chiny jeszcze przynajmniej przez pewien czas pozostaną dużym importerem europejskiej wieprzowiny.

Po okresie dynamicznej odbudowy cen trzody chlewnej, która nastąpiła na przełomie lutego i marca, następne tygodnie przyniosły stabilizację cen, która trwa do dziś. Zdaniem Grzegorza Rykaczewskiego fakt ten wywołał pewien niepokój wśród producentów trzody.

"Z jednej strony niższy popyt w okresie poświątecznym nie wspierał cen na rynku. Z drugiej jednak strony po trudnym roku 2020 hodowcy oczekują wyraźniejszej poprawy, szczególnie na poziomie rentowności chowu" – czytamy w analizie przygotowanej specjalnie dla naszej redakcji.

Produkcja wieprzowiny będzie ograniczana

Jak dodaje Grzegorz Rykaczewski, wcześniejsze podwyżki cen nie do końca poprawiły sytuację rolników wyspecjalizowanych w chowie trzody:

– W pierwszej połowie kwietnia br. średnia cena skupu żywca była znacznie wyższa (o 35%) od niskiego poziomu z grudnia 2020 r. Do opisu pełni sytuacji należy jednak dodać, że w tym samym okresie mocno podrożały również warchlaki oraz zboża. We wskazanym okresie br. warchlaki były średnio dwukrotnie droższe niż cztery miesiące wcześniej, co obecnie konsumuje znaczną część korzyści wynikających ze wzrostu cen żywca. A dodatkowo, w opisywanych miesiącach nadal rosły ceny zbóż. W efekcie rentowność chowu pozostaje pod silną presją kosztów, co nie zachęca do rozwoju krajowej produkcji. Można więc spodziewać, się że produkcja wieprzowiny będzie ograniczana przez działanie powyższych czynników – tłumaczy specjalista.

Są szanse na poprawę cen trzody chlewnej

Jak dodaje analityk, są jednak szanse na ponowny wzrost cen tuczników:

– Istnieje możliwość że poprawie ulegnie popyt na mięso wieprzowe. Z jednej strony czynniki sezonowe powinny wywierać pozytywną presję na ceny w miesiącach letnich. Poprawa pogody i „sezon grillowy” standardowo są czynnikami sprzyjającymi konsumpcji mięsa. Przynajmniej na początku tego sezonu sytuację na rynku może komplikować jednak pandemia. Obecnie w Polsce, jak i w większości krajów UE obowiązują restrykcje dot. branży restauracyjno-hotelarskiej. Na przykład w ocenie polskiego rządu sytuacja epidemiczna nie pozwala na otwarcie turystyki na weekend majowy. Wydaje się więc, że potencjał początku sezonu może być dla branży mięsnej niższy niż notowany przed pandemią. Z drugiej jednak strony sytuacja epidemiczna się jednak poprawia i kolejne kraje wprowadzają plany luzowania obostrzeń. Od 12 kwietnia czynne są ogródki w restauracjach i pubach w Wielkiej Brytanii. Z kolei Premier Belgii ogłosił, że od 8 maja planowane jest otwarcie ogródków restauracyjnych. Nieco wcześniej ponownie mają być otwarte szkoły. Restrykcje dot. gastronomii planuje zmniejszać też Słowenia. Na razie są to pojedyncze kraje, ale kierunek zmian powoduje wzrost optymizmu – tłumaczy Rykaczewski.

Import wieprzowiny przez Chiny może nadal być wysoki

Zdaniem specjalisty, optymistyczne wieści docierają również z rynku chińskiego:

– Dla europejskiego rynku wieprzowiny ważna jest również sytuacja w Chinach. W 2020 r. informacje o szybkiej odbudowie stanu pogłowia wskazywały na możliwe silne i trwałe osłabienie importu mięsa przez „Państwo Środka”. Obecnie jednak pojawia się coraz więcej sygnałów o spowolnieniu dynamiki odbudowy chińskiej produkcji. Podobnie, jak w Europie, możliwości branży są ograniczane przez wysokie koszty. Według kwietniowych prognoz USDA, w 2021r. produkcja w Chinach może być wprawdzie wyższa o 11% w relacji rocznej ale jej poziom pozostanie znacznie niższy (o ok. 25%) od rejestrowanego przed 2019 r., czyli sprzed redukcji pogłowia związane z ASF. W efekcie import do Chin może pozostać na historycznie wysokim poziomie – tłumaczy Grzegorz Rykaczewski.