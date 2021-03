Już za kilka tygodni startuje „Akademia Produkcji Prosiąt”

Na połowę kwietnia zaplanowano start pierwszej edycji „Akademii Produkcji Prosiąt” – specjalistycznego kursu organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Celem kursu ma być przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy w przyszłości mają odpowiadać za rozwój sektora produkcji trzody chlewnej w kraju. Szkolenie przygotowano we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi, oraz przedstawicielami branży produkcji trzody chlewnej.

Program kursu będzie obejmował 100 godzin teoretycznych, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane między innymi z biologią i genetyką trzody chlewnej, zdrowiem świń, bioasekuracją stad czy odchowem i żywieniem prosiąt. Do udziału w szkoleniu zaproszono największych krajowych specjalistów w branży. Zajęcia poprowadzą między innymi: prof. Zygmunt Pejsak, dr inż. Tomasz Schwarz (UR w Krakowie), prof. Marek Świtoński, prof. Małgorzata Pomorska-Mól, dr Janusz Wojtczak (UP w Poznaniu), czy dr Marian Porowski (prywatna praktyka weterynaryjna).

Oprócz godzin teoretycznych, program kursu obejmuje również minimum 60 godzin praktyki w warunkach produkcyjnych. Co ważne będzie to praktyka indywidualna, co pozwala na jeszcze lepsze zgłębienie najważniejszych aspektów produkcyjnych. Również zajęcia teoretyczne mają odbyć się w formie bezpośredniej (nie przewidziano wykładów on-line), co ma na celu zapewnienie lepszego kontaktu z prowadzącymi i możliwość bezpośredniej wymiany poglądów.

Kurs trwał będzie jeden semestr, zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym (w piątki od 14 30, w sobotę i niedzielę od godziny 8). Część zajęć będzie odbywała się w obiektach UP w Poznaniu, poza tym przewidziano także spotkania na UP w Krakowie, oraz w miejscowości Zawory (woj. wielkopolskie), w sąsiedztwie dużej fermy trzody.

Pierwsze zajęcia zaplanowano na 16-18 kwietnia.