Kanadyjska wieprzowina coraz częściej eksportowana

Eksporterzy brytyjscy i unijni stają w obliczu konkurencji ze strony kanadyjskiej wieprzowiny trafiającej na rynki azjatyckie.

Kanada znaczącym eksporterem

Kanada jest znaczącym światowym producentem i eksporterem wieprzowiny. Eksporterzy brytyjscy i unijni konkurują z kanadyjską wieprzowiną przy zaopatrywaniu rynków azjatyckich.

Kanada jest także drugim, co do wielkości dostawcą wieprzowiny do Meksyku, do którego niedawno dostęp uzyskała wieprzowina z Wielkiej Brytanii. Zmiany w Kanadzie mają, zatem wpływ na światowe rynki wieprzowiny, ostatecznie wpływając na sytuację w Wielkiej Brytanii. Rozważane są również dalsze negocjacje umowy handlowej między Wielką Brytanią a Kanadą.

Wysoka rentowność produkcji

Ceny trzody chlewnej uzyskiwane przez producenta były w tym roku w Kanadzie wysokie, na co wpływ miały wysokie ceny w USA, gdzie popyt przewyższył dostawy trzody chlewnej. W czerwcu ceny w Kandzie osiągnęły najwyższy poziom 2,72 dolara kanadyjskiego/kg (1 dolar kanadyjski = 3,0360 zł, NBP 2021-09-15), choć ostatnio spadły. Nawet przy wysokich cenach pasz, biorąc pod uwagę, że kanadyjski koszt produkcji jest znacznie niższy niż w Wielkiej Brytanii, raporty wskazują, że produkcja trzody chlewnej była w tym roku bardzo opłacalna. Najnowszy raport Rabobanku sugeruje, że w tym roku średnie zyski kanadyjskich producentów wyniosły około 100 dolarów na świnię.

Powolny wzrost pogłowia, gwałtowny eksportu żywca

Producenci często powiększają stada w warunkach dobrej rentowności. Jednak nie miało to szczególnego miejsca w 2021 r. Dane liczbowe z drugiego kwartału opublikowane przez Statistics Canada pokazują zaledwie 1 procentowy wzrost całkowitej liczby kanadyjskich świń na fermach w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r. Ich łączna liczba 1 lipca br. wyniosła 14,2 mln sztuk.

Stado loch hodowlanych również wykazywało jedynie skromny wzrost, wynoszącą 1 proc., w sumie liczyło 1,2 miliona sztuk. Liczba macior wyproszonych między styczniem a czerwcem wyniosła 1,3 miliona, o 2 proc. więcej niż w 2020 roku, a liczba urodzonych prosiąt była o 3 proc. wyższa niż w roku ubiegłym. Chociaż ubój świń w Kanadzie był o 1 proc. niższy niż w 2020 r. od stycznia do czerwca, to eksport żywca wieprzowego do USA wzrósł o prawie 30 proc.

Chociaż wysoka rentowność może zwykle zachęcać do ekspansji, inne czynniki ograniczają ten potencjał. Raporty rynkowe z Kanady wskazują na trudności z wydawaniem zezwoleń, a brak siły roboczej również ogranicza wszelkie wysiłki na rzecz wzrostu. Są to wyzwania, przed którymi stoi produkcja trzody chlewnej w wielu krajach. Wzrost produkcji wieprzowiny w Kanadzie zwiększa konkurencję na międzynarodowych rynkach eksportowych, jednak przy ograniczonym wzroście efekt ten jest zminimalizowany.