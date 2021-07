Katastrofa na rynku warchlaków. Duże problemy ze zbytem zwierząt

Strach przed ASF i zerowa opłacalność tuczu sprawiają, że kolejny tydzień z rzędu na rynku warchlaków obserwujemy duży spadek cen. Dotyczy to przede wszystkim zwierząt importowanych. Producenci martwią się już nie tylko o cenę w jakiej sprzedadzą warchlaki, ale o samą możliwość ich zbytu.

Kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń, kolejne regiony włączone w skład strefy czerwonej, ale też utrzymująca się od wielu miesięcy fatalnie niska opłacalność produkcji sprawiła, że kolejny tydzień z rzędu na rynku warchlaków obserwujemy duży spadek cen. Stawki za zwierzęta importowane spadły w tym czasie o blisko 40 złotych, nieco mniejszy spadek cen odnotowaliśmy natomiast w przypadku zwierząt krajowych.

Problemy ze zbytem

- Produkcją trzody chlewnej zajmuję się od ponad 15 lat i po raz pierwszy sytuacja jest aż tak dramatyczna – mówi Karol Łakomy, producent tuczników z województwa Wielkopolskiego.

- My jako producenci warchlaków możemy określać oczekiwane przez nas stawki, prawda jest jednak taka że coraz częściej mamy problemy ze samym zbytem wyprodukowanych zwierząt. Niedawno straciliśmy dwa zamówienia po tym, jak gospodarstwa znalazły się w czerwonej strefie. Na szczęście udało się sprzedać zwierzęta innym odbiorcom, niemniej sytuacja staje się coraz trudniejsza. Jedynym pocieszeniem jest fakt że zaczynają się żniwa, możemy zatem bazę paszową oprzeć na własnym zbożu, co pozwala sporo zaoszczędzić w porównaniu z surowcami pochodzącymi z zakupu – tłumaczy rolnik.

Ile kosztują warchlaki krajowe?

Według naszej cotygodniowej sondy, za warchlaki krajowe w wadze 20 kg producenci proponują stawki od 160 do 215 zł za sztukę, przy czym średnia cena to 188 zł/szt, czyli o 8 zł. mniej niż tydzień temu. Za zwierzęta w wadze 30 kg trzeba zapłacić od 210 do 230 zł, średnia cena warchlaków w tej wadze to 220 zł, czyli o 11 zł mniej niż przed tygodniem.

Ile za warchlaki z importu?

Większy spadek cen odnotowano w przypadku warchlaków importowanych. Średnia cena sprzedaży warchlaków duńskich to obecnie 227 zł/szt, czyli aż o 38 zł mniej niż przed tygodniem. W zależności od statusu zdrowotnego ceny warchlaków importowanych wahają się w granicach 150 – 281 zł/szt,