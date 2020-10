KE o spadku europejskiego eksportu wieprzowiny

Według najnowszej krótkoterminowej oceny rynku przeprowadzonej przez brukselskie władze, eksport wieprzowiny bez podrobów z 27 państw członkowskich może w nadchodzącym roku spaść o 10 procent.

Przyczyną tego są z jednej strony ograniczenia eksportowe po wybuchu afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Niemczech, a z drugiej odbudowa populacji świń w Chinach.

W pierwszej połowie 2020 roku eksport wieprzowiny z UE wzrósł o 15 procent w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Dostawy do Chin mogą zostać podwojone. Jednak wraz z pierwszym przypadkiem ASF w Brandenburgii w połowie września, ważne kraje importujące, takie jak Chiny, Korea Południowa i Japonia, wstrzymały import z Niemiec. W rezultacie Komisja Europejska zrewidowała swoje szacunki dotyczące eksportu w bieżącym roku do zaledwie 2 procent plus. Prognozuje się, że na 2021 r. będzie to o 10 procent mniej.

Według władz UE europejski eksport wieprzowiny w nadchodzącym roku nie rósłby tak jak wcześniej, nawet bez wybuchu ASF w Niemczech. Niezwykle wysokie dostawy do Chin nie rosłyby dalej, ponieważ własna chińska produkcja wieprzowiny wzrośnie, a Chińczycy coraz częściej spożywają inne rodzaje mięsa niż wieprzowina.

Według KE, dalszy rozwój eksportu wieprzowiny z UE będzie zależał od tego, jak skutecznie uda się powstrzymać ASF w Niemczech. Istotne jest również, aby partnerzy handlowi zaakceptowali zasadę regionalizacji, aby Dania, Hiszpania i Holandia mogły częściowo uzupełnić luki w Chinach i na innych rynkach azjatyckich.

Produkcja wieprzowiny spadnie również w UE. KE spodziewa się spadku o 0,5 procenta w bieżącym roku. W pierwszej połowie roku spadła produkcja w Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii i Polsce.

W trzecim kwartale wyższe ceny producenta i ponowny wzrost popytu konsumpcyjnego doprowadziły do ​​nieco wyższej produkcji w całej UE.

Jednak w czwartym kwartale KE oczekuje, że sytuacja z ASF w Niemczech i późniejsze zakazy importu będą miały negatywne konsekwencje dla rynku UE. Oczekuje się, że wzrost produkcji będzie widoczny tylko w Hiszpanii, Danii i Irlandii, gdzie wzrosła liczba świń, w tym loch hodowlanych.